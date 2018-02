USA | la proposta choc di Donald Trump sulle armi per fermare le stragi nelle scuole

Senato USA boccia proposta Trump su dreamer e muro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

USA : Senato respinge proposta bipartisan su dreamer

Proposta di budget USA - quando Trump copia Juncker c’è da ridere o da piangere? : quando, quasi quattro anni or sono, il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ebbe l’idea di un piano per rilanciare l’economia e l’occupazione europee, molti reagirono con sorrisini di sufficienza: prospettò 315 miliardi di euro d’investimenti nell’arco di tre anni, mobilitando però meno di 20 milioni di euro comunitari (il rapporto era di uno a 18). Dove voleva andare Juncker, mettendoci così pochi soldi? Era proprio quello ...

Dopo Senato anche Camera vota proposta budget - fine shutdown USA dopo qualche ora : La Camera dei Rappresentanti Usa ha votato a favore della proposta di budget già approvata dal Senato qualche ora fa. La proposta è stata votata a favore da 240 deputati, a fronte di 186 contrari.

Shutdown USA - Senato approva proposta budget. La palla passa alla Camera : Questa volta lo Shutdown governativo degli Stati Uniti potrebbe durare il tempo di qualche ora, Camera dei Rappresentanti permettendo.

RagUSA sulla refezione scolastica : proposta di Brafa e Conti : A Ragusa, dopo la protesta sulla scarsa qualità del servizio della refezione scolastica arriva la proposta di Gianflavio Brafa e Claudio Conti.

Fca chiude a -7% in USA su indiscrezioni di proposta di sanzione del DoJ americano : http://www.askanews.it/economia/2018/02/03/fca-giustizia-usa-propone-patteggiamento-con-multa-e-richiami-pn_20180203_00023/ Per continuare a leggere l' articolo devi essere registrato. Abbonati →...

Tassa per vedere i porno online - proposta in USA : “Si riduce il traffico di esseri umani” : Tassa per vedere i porno online, proposta in Usa: “Si riduce il traffico di esseri umani” La proposta di legge, presentata al Parlamento dello stato della Virginia, è destinata a contrapporre chi è convinto che si riduca il traffico di umani e chi invece la reputa come un attacco alla libertà personale.Continua a leggere La […] L'articolo Tassa per vedere i porno online, proposta in Usa: “Si riduce il traffico di esseri umani” sembra ...

La democrazia nel futuro. In libreria l'atto di accUSA e la proposta per rilanciare i dem di Vannino Chiti : In libreria dal 10 gennaio il libro di Vannino Chiti "La democrazia nel futuro. Le nuove sfide globali, il «caso Italia» e il ruolo del centrosinistra", Edizioni Guerini e Associati.Il senatore del Pd, già sindaco di Pistoia e ministro dell governo Prodi, scrive "un atto d'accusa contro le storture del potere, una proposta per rilanciare la politica democratica." Nel libro non mancano particolari del rapporto col segretario ed ...