Uomini e Donne Puntata di Oggi 23 febbraio 2018 | Tina è gelosa di Gemma!

“Sarà corteggiatore o tronista?”. Uomini e Donne - ecco il nome bomba - Maria De Filippi si gioca l’asso nella manica - i fan del programma sono letteralmente impazziti : la spifferata è ormai certa : Cosa emerge dalle registrazioni delle nuove puntate del Trono Classico di Uomini e Donne? È il caso di scomodare l’abusatissima parola “clamoroso”. Mentre attendiamo di leggere le anticipazioni di ciò che sta accadendo in studio, dai social è arrivato un curioso indizio. È ormai da diversi giorni che si è iniziato a vociferare della possibilità di vedere Jeremias Rodriuez sul trono di Maria De Filippi. Il fratello di ...

Nicola Panico pronto a corteggiare Sara Affi Fella a Uomini e Donne : Uomini e Donne: Nicola Panico vuole corteggiare Sara Affi Fella Sara Affi Fella è diventata tronista di Uomini e Donne da un paio di mesi. Ma prima di iniziare questa nuova avventura televisiva ha partecipato a Temptation Island insieme al suo attuale ex fidanzato Nicola Panico. In quella circostanza l’uomo ha flirtato un po’ troppo con alcune tentatrici, facendo andare su tutte le furie Sara, la quale ha deciso di lasciarlo. ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/02 : La puntata di oggi del Trono Over inizia con un breve Riassunto dell’ultima puntata della vicenda Gemma – Giorgio. Dopo le parole crude di Giorgio, Gemma scoppia in un pianto disperato e preferisce uscire dallo studio, seguita da Marco, molto toccato e dispiaciuto per la reazione della bionda torinese. Si torna alla conoscenza tra Anna e Valter. I due si sono visti a Cattolica, sono andati a pranzo insieme e si sono trovati molto ...

Anticipazioni Uomini e Donne Over 21 febbraio 2018 : Tina fa un annuncio clamoroso! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono Over di mercoledì 21 febbraio 2018: Tina svela qualcosa di “clamoroso” su Gemma Galgani e Giorgio… Anticipazioni Uomini e Donne: Giorgio rifiuta nuovamente Gemma e Tina fa un annuncio social che fa infuriare la dama! Ritorna più golosa che mai la nostra rubrica dedita alle Anticipazioni Uomini e Donne! I battibecchi tra Tina e Gemma sono una costante ormai del ...

Jeremias Rodriguez nuovo tronista di Uomini e Donne/ Lo scatto nei camerini di Canale 5 conferma? : Jeremias Rodriguez sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne? Il fratello di Belen e Cecilia ha pubblicato uno scatto nei camerini dello show di Canale 5, scatenando i fan!(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 17:42:00 GMT)

“Un lato B da urlo”. Uomini e Donne : è scandalo per gli scatti hot. La storia tra Ida e Riccardo è andata a rotoli e adesso spunta il mistero delle foto scottanti sul cellulare del cavaliere : ecco chi è Donatella e soprattutto le sue foto : Il trono over richiama sempre l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Normalmente i siparietti più interessanti sono offerti da Gemma Galgani e Tina Cipollari coadiuvate da Giorgio Manetti, ma non solo loro destano grande interesse. Ultimamente abbiamo visto come una delle coppie sia entrata in crisi per un terzo incomodo. Parliamo di Ida e Riccardo che sembravano sulla buona strada per instaurare una relazione seria. Ma ...

IDA - RICCARDO E LE FOTO HOT DI DONATELLA/ Uomini e Donne - chi è la donna che li ha messi in crisi : Ida Platano, RICCARDO Maria Guarnieri e le FOTO hot di DONATELLA Lopar. Uomini e Donne, chi è la donna che li ha messi in crisi. Le ultime notizie dopo la puntata del Trono Over(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 16:52:00 GMT)

Uomini e Donne Over news : Maria De Filippi chiama la signora Francesca di C'e` Posta per Te : A C'è Posta per Te la signora Francesca è stata davvero poco fortunata. I suoi cinque ex fidanzati, chi per un motivo chi per un altro, le hanno dato tutti forfait. Chissà se la 72enne trOverà il suo ...

