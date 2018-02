Uomini e Donne gossip | arriva Jeremias Rodriguez? Indizio inconfondibile

Uomini e Donne - Nicola scende le scale per Sara? : Sara Affi Fella è attualmente una tronista di Uomini e Donne , ma nel cuore dei telespettatori non è ancora entrato nessun suo corteggiatore. Così il pubblico sta spingendo il suo ex fidanzato Nicola ...

“Un lato B da urlo”. Uomini e Donne : è scandalo per gli scatti hot. La storia tra Ida e Riccardo è andata a rotoli e adesso spunta il mistero delle foto scottanti sul cellulare del cavaliere : ecco chi è Donatella e soprattutto le sue foto : Il trono over richiama sempre l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne. Normalmente i siparietti più interessanti sono offerti da Gemma Galgani e Tina Cipollari coadiuvate da Giorgio Manetti, ma non solo loro destano grande interesse. Ultimamente abbiamo visto come una delle coppie sia entrata in crisi per un terzo incomodo. Parliamo di Ida e Riccardo che sembravano sulla buona strada per instaurare una relazione seria. Ma ...

Uomini e Donne Over news : Maria De Filippi chiama la signora Francesca di C'e` Posta per Te : A C'è Posta per Te la signora Francesca è stata davvero poco fortunata. I suoi cinque ex fidanzati, chi per un motivo chi per un altro, le hanno dato tutti forfait. Chissà se la 72enne trOverà il suo ...

Uomini e Donne news - Nicola vuole scendere per Sara : ma qualcosa va storto : Uomini e Donne news, Nicola Panico vuole scendere le scale per Sara Affi Fella: le sue parole Nicola Panico vorrebbe scendere le scale di Uomini e Donne per Sara Affi Fella. I due si sono lasciati da davvero pochissimo tempo, dopo la loro esperienza a Temptation Island. Nel corso di questi ultimi giorni, sono molti […] L'articolo Uomini e Donne news, Nicola vuole scendere per Sara: ma qualcosa va storto proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - scontro fatale : Giorgio spietato - Gemma crolla e lascia lo studio : Prosegue l'eterna querelle tra Giorgio Manetti e Gemma Galgani. Il cavaliere e la dama del Trono Over di

Anticipazioni Uomini e Donne : Lorenzo fa una sorpresa per Sara (VIDEO) : Lorenzo Riccardi fa una dedica a Sara Affi Fella di Uomini e Donne Come molti sapranno bene, nell’ultima registrazione del Trono Classico di Uomini e Donne, il corteggiatore Lorenzo Riccardi, nonostante si sia dichiarato giorni fa per Nilufar Addati, è uscito in esterna con la tronista Sara Affi Fella. E in quella occasione i due si sono dati un romanticissimo bacio, che ha scatenato le ire di Nilufar, la quale ha attaccato Lorenzo, ...

“Non è possibile… non è vero!”. Una Tina choc a Uomini e Donne. L’opinionista prende una decisione senza precedenti davanti agli occhi di tutti. E ora? : Come Tom e Jerry e Red e Toby, chi lo dice che non può nascere qualcosa anche tra entità che la natura ha programmato per essere rivali? Succede così che anche l’impossibile non solo venga pensato, ma prenda corpo. Protagoniste della storia Tina e Gemma, due non proprio amiche che ora sembrano aver sepolto l’ascia di guerra. Poco meno di una settimana fa a Verissimo la dama torinese aveva chiesto esplicitamente a Tina di ‘farsi gli ...

Anticipazioni Uomini e Donne : avvistati Marta e Nicolò a Firenze : Marta Pasqualato, corteggiatrice di Uomini e Donne, si dimostra da sempre molto innamorata del tronista Nicolò Brigante, ma dopo qualche settimana dall'inizio del trono è arrivata in studio una segnalazione, portata da Gianni: Marta viene accusata di avere avuto una relazione con un altro uomo all'esterno della trasmissione. La segnalazione e la risposta di Marta Nicolò e Marta hanno iniziato il loro percorso insieme più di due mesi fa e la ...