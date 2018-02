Uomini e Donne Anticipazioni | Gemma Galgani dimentica Giorgio? Spunta un nuovo

Uomini e Donne/ Nicola Panico e Sara si sono sentiti? Le rivelazioni dell'ex della tronista (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella e dice la sua sui suoi corteggiatori. Intanto Luigi è pronto a tornare...(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 05:05:00 GMT)

Gemma Galgani e Giorgio Manetti/ Video - il cavaliere chiude : "Insieme? Mai più!" (Uomini e Donne) : Gemma Galgani e Giorgio Manetti tornano a scontrarsi nella puntata odierna del trono over di Uomini e Donne: al centro della discussione c'è un'intervista del cavaliere.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:34:00 GMT)

Maria De Filippi vs Barbara D'Urso?/ "I volti di Uomini e Donne disertano il suo salotto per un veto" : Barbara D'Urso "snobbata" dai volti di Uomini e Donne. Colpa di Maria De Filippi? Il settimanale Chi lancia l'indiscrezione: "Un veto della conduttrice..."(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 19:16:00 GMT)

Gli ex 'Uomini e donne' snobbano la D'Urso per volere di Maria De Filippi? : Perché molti protagonisti di Uomini e donne non vanno come ospiti nei programmi condotti da Barbara D'Urso? Questa è la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche tempo, e più precisamente da quando i più si sono accorti che la maggior parte dei concorrenti dei reality come il GF VIP e l'Isola dei famosi non si fanno vedere nei salotti presieduti dalla napoletana. Stando a quello che sostiene 'Chi' nel suo ultimo numero, ...

Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 febbraio 2018 : Gemma in lacrime - Tina la raggiunge dietro le quinte! : Gemma Galgani dopo le dure parole ricevute da Giorgio Manetti, si scioglie in lacrime. Tina la attacca e la dama torinese piange dietro le quinte. La bionda opinionista la va a recuperare dietro nel backstage! Uomini e Donne: Anna Tedesco racconta in studio della sua frequentazione con Valter, riferendo che vi è stato anche un bacio. Gianni Sperti non crede che la dama provi interesse per lui. Gemma Galgani dopo aver subito ...

Uomini e Donne - Giorgio scarica Gemma. E Tina si mette in mezzo e se la prende con la dama : Giorgio Manetti dice addio a Gemma Galgani . Al Trono Over di "UominieDonne" , il cavaliere fiorentino tirato per la giacchetta esce allo scoperto e verga di suo pugno la parola fine sulla storia ...

Federica Benincà cambia look / La frangia come Soleil Sorge : è lei l’eterna seconda di Uomini e Donne? : Federica Benincà cambia look e propone la frangetta come Soleil Sorge: non tutti gli estimatori apprezzano e alcuni la considerano l'eterna seconda di Uomini e Donne.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 17:19:00 GMT)

Uomini&Donne : le lacrime commoventi di Nilufar : La settimana ha inizio con la messa in onda delle registrazioni del trono Classico. I fans del programma Uomini&Donne si appassionano alle vicende dei tronisti, intenti a trovare la persona giusta tra i vari corteggiatori. Gli attuali giovani seduti sul trono sono Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro, Nilufar Addati e Niccolò Brigante. Quest'ultimo ha deciso di eliminare Marta Pasqualato perché è stata accusata di aver avuto un flirt con l'ex ...

C’è Posta Per Te - protagonista sbarca a Uomini e Donne Over! : Una simpaticissima signora approdata nell’emotional show “C’é Posta Per Te” per cercare un vecchio fidanzato, ha ricevuto la proPosta di Maria De Filippi di partecipare come dama, al Trono Over di Uomini e Donne. Scopriamo insieme chi è! La quinta puntata di “C’è Posta per Te”è stata caratterizzata da una storia singolare di cui è stata protagonista la signora ...

DOMENICO E TINA CIPOLLARI/ Uomini e Donne : il cavaliere del trono over si scatena per l'opinionista : Al trono over di Uomini e Donne, il cavaliere DOMENICO sarà protagonista di un nuovo siparietto con TINA CIPOLLARI. Baci e balli in studio per la bionda opinionista.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:10:00 GMT)