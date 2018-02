Uomini | dedicato a tutte quelle che sono stufe delle perdite di tempo

vanityfair

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Cimolti piùche usano le app di dating emolte di più le persone che cercano un one night stand piuttosto che l’amore della loro vita. Che poi, per carità, gli incontri casuali che si trasformano in qualcosa di più serio esistono, ma (ancora)l’eccezione che conferma la regola. Perche arrivate e 30 anni o giù di lìdi essere stalkerizzate da casi umani e che magari mandano anche foto di genitali non richieste, di quelli che ti scrivono solo online e poi non hanno maidi vederti nella realtà o di quelli che dopo il primo appuntamento spariscono nel nulla, l‘app Once ha creato una nuova funzionalità che la rende ancora più seria e aumenta le chance di trovare la propria anima gemella. Da ora in poi, infatti, solo le donne avranno la possibilità di scrivere la loro review sull’uomo con cuiuscite per la ...