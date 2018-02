Una città-comunità nel Municipio VI

Olbia intitola Una scuola alla sceicca del Qatar. E in città scoppia la polemica : Nel Qatar non è un diritto garantito a tutti. E a Olbia, la città che pian piano sta diventando una specie di frazione dell’emirato, il sindaco sembra aver deciso di adeguarsi alle regole che vigono a Doha. E in effetti, quanto al rispetto della libertà di espressione e di opinione, le ultime decisioni del primo cittadino Settimo Nizzi fanno subito...

“La nuova relazione tra lavoro e ambiente urbano : Una città a misura di sviluppo” : “Il traffico e la mobilità – dichiara Roberto Baldassari, Presidente dell’Istituto Piepoli – sono al primo posto nelle priorità degli italiani (27% degli intervistati). Seguono la sicurezza e la legalità (18%), la gestione dei ri?uti e l’ambiente (16%), il lavoro e l’occupazione (16%)”. Questi alcuni dati che emergono dalla ricerca condotta dall’Istituto Piepoli relativamente ai bisogni considerati “primari” dalla popolazione ...

Nadia Toffa/ La Iena cittadina onoraria di Taranto : mozione approvata all'Unanimità : Nadia Toffa, la Iena cittadina onoraria di Taranto: mozione approvata all'unanimità. Le ultime notizie sull'inviata e conduttrice de Le Iene, che ha combattuto contro il cancro(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 16:30:00 GMT)

Sei Nazioni - Francia-Italia venerdì a Marsiglia. E' la prima volta per Una città non capitale : Ultimo allenamento all'Acqua Acetosa di Roma prima della partenza per Marsiglia dove venerdì sera gli Azzurri sfideranno la Francia dell'ex CT dell'Italia, Jacques Brunel. Sia Italia che Francia hanno ...

Leopoli - Una delle più belle città d’Europa : la piccola Parigi ucraina è Una meta tutta da scoprire [GALLERY] : 1/10 ...

Il mondo visto da Una bici. Le città più bikefriendly - : La bici è passata da essere una moda ad una delle migliori alternative per muoversi in città, non solo per gli abitanti, ma anche per gli stessi turisti.

Una delle città pianificate più antiche al mondo : ecco Pechino vista dallo spazio [FOTO] : Il 16 febbraio, più del 20% della popolazione mondiale ha celebrato il Nuovo Anno cinese, anche noto come Festa di Primavera. Secondo il tradizionale calendario cinese, che è basato sul ciclo lunare e sulla posizione del sole, il capodanno cinese cambia ogni anno, ma cade sempre tra il 21 gennaio ed il 20 febbraio. A rappresentare gli anni ci sono 12 animali dello zodiaco cinese, ed il 2018 è l’anno del cane. Per sottolineare questo ...

M'illumino di meno - in marcia per raggiungere la lUna da Città della Pieve : Tanti italiani hanno sul tetto di casa i pannelli fotovoltaici e tutti i governi del mondo hanno fatto altri accordi, a Parigi nel 2015, per ridurre i danni dei cambiamenti climatici. Tutti meno uno. ...

Russiagate - incriminati 13 cittadini russi : “Hacker e fake news per favorire Trump”. Il presidente Usa : “NessUna collusione” : C’è un nuovo colpo di scena nel russiagate: per la prima volta sono stati emessi dei capi di accusa contro 13 individui legati al Cremlino che – secondo gli investigatori statunitensi – hanno interferito sulle elezioni presidenziali del 2016. A dare l’annuncio il procuratore speciale Robert Mueller, che coordina le indagini e che ha messo a punto un provvedimento in cui vengono incriminati 13 cittadini russi e tre entità ...

Il primo stadio di un lanciatore cinese precipita su Una cittadina : ...Perché il nucleo della Terra è solido? La foto di un singolo atomo I camini vulcanici sui fondali di Panarea Il pesce che cammina Dovremmo cestinare un eventuale messaggio alieno? Home - SCIENZA - ...

"Venti" sarà il tema di Scrittorincittà 2018 : Una parola che esce dal numero e diventa altro : La forza di questi VENTI, riguarda la forza della scienza, le domande a cui apre e che sembrano portarci via prima di essere pronti. Riguarda la forza della politica, all'indomani di elezioni che ...

Mantova revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini : 'Una scelta di valori' : Contro si sono dichiarati Forza Italia, Lega, lista civica Bulbarelli, CasaPound, Cinque Stelle e lista civica Comunità e territori per i quali la "storia non può essere cancellata". Negli anni del ...