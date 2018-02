Un bigliettino con 5 concetti da ricordare nelle mani di Trump | Io vi ascolto

huffingtonpost

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Un foglio di appunti scritto a mano con un pennarello nero su carta intestata della Casa Bianca con una lista di cinqueda, compreso quello centrale: "Io vi".Il presidente americano Donaldha dialogato alla Casa Bianca con un gruppo di ragazzi sopravvissuti alla terribile strage del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland in Florida, dove lo scorso 14 febbraio morirono 17 persone, freddate dal diciannovenne Nikolas Cruz, ex alunno della scuola. Durante l'incontro, ricco di momenti di commozione nel ricordo delle vittime, il presidente stringeva tra leun foglio di appunti scritto a mano con un pennarello nero su carta intestata della Casa Bianca con una lista di cinqueda, compreso "io vi". Il contenuto del taccuino non è sfuggito ai fotoreporter presenti in sala.Nella nota numero 1 del promemoriaappunta ...