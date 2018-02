Trump | fondi federali per formare insegnanti con armi

Florida - “Trump ha tagliato fondi per sistema controllo armi”. Senatore dem : “Congresso responsabile delle stragi” : Il Congresso è responsabile “dell’epidemia di stragi” negli Stati Uniti. L’accusa arriva dal democratico Chris Murphy in un intervento nell’aula del Senato la notte scorsa, subito dopo la notizia dell’ennesima sparatoria in una scuola americana, il liceo di Parkland in Florida, dove uno studente che era stato espulso per comportamenti violenti ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 15. Intanto le associazioni che lottano contro ...

Trump - la proposta di budget : tagli alla spesa sociale - più fondi ai militari. “200 miliardi per infrastrutture? Insufficienti” : tagli alla spesa sociale. Forte aumento di quella militare. Promessa di investimenti nelle infrastrutture. Timori per il deficit, che rischia di finire ulteriormente fuori controllo. Sono alcuni dei punti e possibili sviluppi del budget da 4400 miliardi presentato da Donald Trump e che ora deve essere approvato dal Congresso. Oltre ad aumentare di 984 miliardi il deficit federale per il prossimo anno, il piano di Trump rischia di aggiungere ...

Dreamer - Trump : cittadinanza in cambio di fondi per muro col Messico - : Il presidente Usa offre ai democratici il suo compromesso sull'immigrazione: aprirebbe a 1,8 milioni di giovani irregolari, ma in cambio chiederebbe fondi per il muro al confine e per potenziare la ...

Dreamer - l’offerta di Trump : ‘Cittadinanza per 1 - 8 milioni di giovani clandestini in cambio dei fondi per il muro col Messico’ : Apre alla cittadinanza per 1,8 milioni di giovani illegali ma chiede in cambio fondi per il muro al confine con il Messico e per potenziare la sicurezza delle frontiere in generale, oltre ad una stretta anche sugli ingressi regolari. E’ l’offerta che Donald Trump farà ai democratici per risolvere il nodo dei Dreamer. Lo staff del presidente l’ha formulata in un piano che verrà presentato al Senato lunedì e su cui fonti della ...

Davos - Trump ai palestinesi : ‘Niente fondi se non tornate al tavolo dei negoziati’ : “I soldi non arriveranno a loro a meno che non si siedano al tavolo dei negoziati”. A Davos per il World Economic Forum, Donald Trump ha aperto un nuovo capitolo nello scontro a distanza ingaggiato con l’Autorità nazionale Palestinese con il riconoscimento di Gerusalemme come capita di Israele. Dopo l’annuncio dell’8 dicembre, il leader dell’Anp Abu Mazen aveva disconosciuto il ruolo di mediazione che gli ...

Trump vuole fondi per muro con Messico : 03.30 Trump ha detto di essere pronto a sostenere un accordo che garantirebbe la cittadinanza "in un periodo di 10-12 anni" ai Dreamers, i circa 800mila immigrati entrati illegalmente negli Usa quando erano minorenni. La "sanatoria" della loro posizione è la richiesta chiave dei dem per approvare la legge di bilancio dopo l'ultima breve proroga, ma Trump vuole in cambio anche i fondi (25 mld di $) per il muro con il Messico,5 mld per misure ...

Usa - niente accordo sui fondi inevitabile lo 'shutdown'. Trump 'Dem preferiscono immigrati a soldati' : 'I democratici vogliono lo shutdown per svilire il grande successo dei tagli alle tasse e ciò che stanno comportando per la nostra economia in forte espansione'. Not looking good for our great ...

Donald Trump minaccia di tagliare i fondi ai palestinesi : Donald Trump continua ad esercitare l'arte della diplomazia a colpi di minacce, ricatti e taglio di aiuti finanziari: l'ultima vittima, dopo l'Onu per il voto su Gerusalemme e il Pakistan per lo scarso impegno contro il terrorismo, sono i palestinesi, 'rei' a suo avviso di non voler più negoziare la pace con Israele dopo che gli Usa hanno riconosciuto Gerusalemme come capitale di quel Paese."Non è solo al Pakistan - ha twittato il ...

Trump taglia i fondi all’Onu dopo il voto su Gerusalemme : L’amministrazione Trump ha tenuto fede alla minaccia di tagliare i finanziamenti all’Onu, dopo la risoluzione approvata dall’Assemblea Generale che bocciava il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Lunedì l’ambasciatrice Haley ha annunciato che gli Usa ridurranno di 285 milioni di dollari il loro contributo al bilancio regolare d...

Ecco perché Trump taglia i fondi all’Onu. È tensione con l’Europa : L’amministrazione Trump vuole tagliare 285 milioni di dollari di finanziamento alle Nazioni Unite per il 2018. Il piano è stato annunciato subito dopo che i Paesi membri avevano raggiunto un accordo sul bilancio 2017-2018, pari a 5,4 miliardi di dollari...

