Trump | Armi agli insegnanti sono un' ipotesi Alla Casa Bianca gli studenti

Trump : "Valutiamo se dare armi agli insegnanti". Alla Casa Bianca gli studenti sopravvissuti alle stragi : Trump appare disposto a considerare l'idea che insegnanti, appositamente formati, possano essere muniti di armi, per poter reagire in simili episodi. LEGGI ANCHE ---> Protesta studenti a...

Trump : stringenti controlli su armi : 23.21 Sarò "molto duro sui controlli per chi acquista armi". Lo promette il presidente americano, Trump. "Molta enfasi" sarà messa sulla salute mentale, ha detto durante un incontro alla Casa Bianca con studenti e insegnanti. "La prossima settimana arriveranno governatori da molti Stati, ha anticipato Trump. Parleremo di quello che sta succedendo con la sicurezza nelle scuole. E ne copriremo ogni aspetto", ha assicurato il presidente.

Media Usa : “Da Trump stop alle armi agli under 21” : Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” Secondo quanto scrivono alcuni Media americani, il presidente Usa avrebbe detto ai suoi consiglieri di ritenere che i ragazzi che vanno a scuola non dovrebbero avere la possibilità di acquistare armi. Continua a leggere L'articolo Media Usa: “Da Trump stop alle armi agli under 21” sembra essere il primo su NewsGo.

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le armi agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Stretta di Trump sulle armi : Washington, 21 feb. (AdnKronos) – Sotto pressione per le reazioni alla sparatoria nel liceo della Florida, Donald Trump ha annunciato di aver chiesto al Dipartimento di Giustizia americano la messa al bando dei bump stocks, meccanismi che modificano le armi semi-automatiche in mitragliatrici automatiche. Citando la sparatoria che ad ottobre ha fatto 58 morti a Las Vegas Trump ha annunciato di aver chiesto l’adozione di direttive e ...

Strage Usa - tweet di Trump sulle armi : “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...

Trump - appello bipartisan controllo armi : 4.52 "Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli" di chi acquista le armi: lo ha twittato Donald Trump, dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di Giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo dei colpi. Trump rinnova così l'appello a rafforzare i controlli sui requisiti necessari per poter acquistare un'arma, ad una settimana dalla strage nel liceo di ...

Trump : al bando "potenziometri" di armi : 23.28 Dichiarare "illegali" i congegni che potenziano armi come il 'bump stock'.Lo ha ordinato il presidente Usa,Trump,che ha firmato un memorandum per il Dipartimento di giustizia per considerare fuori legge gli accessori che modificano un fucile semi-automatico in un'arma in grado di sparare fino a 90 colpi in 10 secondi: praticamente una mitragliatrice come quella usata nella strage di Las Vegas lo scorso ottobre. "Dobbiamo fare di più per ...

Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks” - i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi : Donald Trump ha detto di aver dato mandato al procuratore generale degli Stati Uniti Jeff Sessions – più o meno il corrispettivo del nostro ministro della Giustizia – di proporre delle leggi che rendano illegali i cosiddetti “bump stocks”, i dispositivi per The post Donald Trump ha detto di voler vietare i “bump stocks”, i dispositivi che aumentano la frequenza di spari delle armi appeared first on Il Post.