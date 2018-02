Trovati resti umani e animali dell’Era Glaciale nella grotta sommersa più lunga del

Francia - omicida Maelys confessa : riTrovati resti bimba scomparsa | : Nordahl Lelandais, arrestato lo scorso 4 settembre, ha detto di aver ucciso involontariamente la bambina di nove anni sparita lo scorso 27 agosto durante una festa di matrimonio a Pont-de-Beauvoisin. ...

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi controlli Trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Incidente aereo in Russia : Trovati oltre 200 resti di corpi umani - il punto della situazione [GALLERY] : 1/24 AFP/LaPresse ...

Neandertal - resti Trovati in Francia mangiati da iene delle caverne? : Il sito archeologico durante la fase di scavo del 2009 . Fotografia team scientifico CNRS di Les Pradelles Un nuovo studio sui denti di Neandertal pubblicato sulla rivista scientifica Paleo suggerisce ...

Un rito voodoo con le viscere di Pamela? I resti Trovati dalla polizia Video : Dettagli agghiaccianti starebbero emergendo dalle indagini sull'assassinio di #Pamela Mastropietro, la diciottenne romana, il cui corpo è stato trovato smembrato e riposto in due trolley [Video] rinvenuti ai bordi di una strada nei pressi della zona industriale del comune di Pollenza, in provincia di #Macerata. La giovane era scomparsa lunedì scorso, dopo essersi allontanata da un centro di recupero per tossicodipendenti. I suoi poveri resti ...

Ricerca : Trovati i resti del dinosauro che svela un ‘ponte’ tra Europa e Africa : Nuova scoperta nel Sahara egiziano: trovati i resti di un nuovo dinosauro erbivoro dal collo lungo che dimostra come nel tardo Cretaceo, tra 100 e 66 milioni di anni fa, la deriva dei continenti non avesse ancora completamente separato Europa e Africa. Il dinosauro appartiene al gruppo dei titanosauri, i piu’ grandi animali mai vissuti sul Pianeta, grande ‘solo’ quanto un autobus, pesava come un elefante e presentava tratti ...

Roma - Trovati sotto un treno i resti di un corpo senza mani. E in zona si cerca un 15enne scomparso : La polizia ferroviaria indaga sulla tragica morte di uno sconosciuto: i suoi resti, infatti, sono stati trovati incastrati sotto l' Intercity Lecce-Roma (nei pressi della stazione di Labico). Altre ...

Trovati resti umani in area addestrativa : AOSTA, 12 GEN - Un cranio, un femore e alcune ossa sono state ritrovate giovedì 11 gennaio nell'area addestrativa militare di Saumont, sulla prima collina di Aosta. A notare, verso mezzogiorno, i ...

Trovati i resti dell’ultimo grande asteroide caduto sulla Terra : Importante scoperta del gruppo dell’australiana Curtin University guidato da Aaron Cavosie pubblicata sulla rivista Geology e riportata anche sul sito della rivista Science. Sono stati Trovati i frammenti vetrosi dell’ultimo grande asteroide caduto sulla Terra. Da quanto si apprende il suo diametro doveva essere di circa un chilometro quando, 800.000 anni fa, ha colpito il nostro Pianeta in particolare una zona imprecisata del ...

Medole choc. Trovati i resti di due bambini e di un adulto : Orribile scoperta in provincia di Mantova. La Procura virgiliana ha aperto un’inchiesta sul ritrovamento di un borsone al cui interno sono stati Trovati due teschi di bambino e il femore di una persona adulta. La macabra scoperta è avvenuta nelle…Continua a leggere →

Trovati resti di 4 cadaveri in una cantina : due sono bambini di 8 e 11 anni : E' giallo a Troy nel nord dello Stato di New York, vicino alla capitale Albany, per il rinvenimento dei cadaveri di 4 persone, tra cui due bambini di 8 e 11 anni, nella cantina di una casa al 158 della Second Avenue nel sobborgo...