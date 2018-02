Torino | tensione al corteo antifascista contro Casapound I manifestanti fermati con

Torino - tensione al corteo contro Casapound. Idranti e lacrimogeni sugli antifascisti : Immagini degli scontri avvenuti stasera a Torino per il corteo antifascista “Staniamo Di Stefano“, partito dalla stazione di Porta Nuova alla volta dell’hotel in cui il candidato premier di CasaPound aveva indetto una conferenza stampa. I manifestanti hanno incontrato un primo blocco in corso Vittorio Emanuele ed ulteriori blocchi nelle strade limitrofe. Sono stati azionati Idranti e lanciati lacrimogeni. L'articolo Torino, ...

Corteo antifascista a Piacenza - scontri con la polizia. Tensione anche a Torino : Antagonisti e formazioni di destra in piazza nella giornata del ricordo delle vittime delle foibe in un clima già surriscaldato dal caso Macerata

Torino - tensione al convegno sulle regole del dibattito pubblico. Polizia respinge No Tav : Momenti di tensione questa mattina nei pressi della Cavallerizza Reale dove è in corso un convegno sulle regole del ‘dibattito pubblico’ per le grandi infrastrutture a cui avrebbe dovuto partecipare il ministro Graziano Delrio che invece non ci sarà. Alcuni manifestanti che cercavano di forzare il blocco delle forze dell’ordine poste a protezione dell’area dove è in corso l’incontro, sono state respinte. Manifestanti e forze ...

BELOTTI AL MILAN?/ Calciomercato news - c'è tensione in casa del Torino? : Andrea BELOTTI al MILAN? Rimane calda l'idea di Calciomercato di vedere il Gallo volare a Milano la prossima finestra estiva. C'è agitazione in casa Torino. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:07:00 GMT)