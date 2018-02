Torino | scontri al corteo antifascista Due agenti feriti

Corteo e scontri a Torino contro Casapound : Torino , 22 feb. - (AdnKronos) - Momenti di tensione al Corteo antifascista diretto all'albergo dove sono riuniti i militanti di Casapound per una iniziativa elettorale. I manifestanti, fatti indietreggiare per due volte dalle forze dell'ordine con gli idranti, hanno cambiato percorso cercando di rag

Torino - scontri al corteo antifascista contro Casa Pound : lanci di pietre e lacrimogeni. Due agenti feriti e altrettanti fermi : scontri a Torino durante il corteo antifascista contro Casa Pound . Circa 500 manifestanti sono arrivati a ridosso del cordone con cui le forze dell’ordine hanno sbarrato corso Vittorio Emanuele per tentare di raggiungere l’albergo dove sta parlando il leader di Casa Pound Simone Di Stefano. Dal corteo sono partiti petardi e bombe carta, ma anche sassi, bottiglie e tubi da un vicino cantiere. Più volte i manifestanti hanno cercato di ...

Corteo e scontri a Torino contro Casapound : Torino, 22 feb. – (AdnKronos) – Momenti di tensione al Corteo antifascista diretto all’albergo dove sono riuniti i militanti di Casapound per una iniziativa elettorale. I manifestanti, fatti indietreggiare per due volte dalle forze dell’ordine con gli idranti, hanno cambiato percorso cercando di raggiungere l’albergo da una via laterale. Giunti a poca distanza dall’hotel, sono stati accesi fumogeni, posti ...