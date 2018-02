The Resistance | il primo DLC pack di Call of Duty | WWII da oggi disponibile per PS4

Call of Duty WWII – The Resistance : Recensione - Trailer e Gameplay : Arriva la prima ed interessante espansione per Call of Duty WWII intitolata “The Resistance“, ed oggi su gentile concessione vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. La Resistenza vede il ritorno dei cecchini, una delle classi più amate dai videogiocatori, oltre di alcune mappe rivolte ai nostalgici,tra cui troviamo Occupation, Antropoid e Valkyrie. Call of Duty WWII – The Resistance ...

Call of Duty WWII : il primo DLC The Resistance è disponibile da oggi : Activision ha reso disponibile oggi The Resistance, il primo DLC per Call of Duty WWII che aggiungerà numerosi contenuti al titolo sviluppato da Sledgehammer Games.L'espansione The Resistance include tre nuove mappe multiplayer e la nuovissima missione della modalità Guerra, ideata proprio per riflettere e ricreare lo spirito di chi ha combattuto per la libertà durante la Seconda Guerra Mondiale. Ecco quali saranno le nuove mappe aggiunte con il ...

Call of Duty : WWII - The Resistance : ecco il trailer ufficiale : Il 30 gennaio arriva CoD: WWII "Call of Duty: WWII - The Resistance".Potremo combattere per la libertà nelle tre nuove mappe multiplayer ambientate in luoghi iconici della Seconda Guerra Mondiale, nella nuova missione della modalità Guerra e nell'ultimo terrificante capitolo di Nazi Zombie. Lotteremo per le strade di Parigi in Occupation, scopriremo la Tana del Lupo in Valkyrie, e attraverseremo la città di Praga in Anthropoid. Dovremo liberare ...

Call of Duty : WWII – The Resistance – Trailer - data d’uscita e qualche info : Activision ha annunciato l’uscita di Call of Duty: WWII – The Resistance, il primo DLC pack dedicato al nuovo Call of Duty. The Resistance conterrà nuove mappe multiplayer come: Occupation, Anthropod, e Valkyrie, mappa quest’ultima ambientata in uno dei quartieri generali del Führer. Verrà inoltre introdotta una nuova mappa per la modalità Guerra chiamata Operation: Intercept, e, naturalmente, non poteva […] The post Call ...