Tensione a corteo antifascista | due agenti feriti | idranti sui manifestanti

Torino - Tensione al corteo antifascista contro Casapound. I manifestanti fermati con idranti e lacrimogeni : Immagini degli scontri avvenuti giovedì sera a Torino per il corteo antifascista “Staniamo Di Stefano“, partito dalla stazione di Porta Nuova alla volta dell’hotel in cui il candidato premier di CasaPound aveva indetto una conferenza stampa. I manifestanti hanno incontrato un primo blocco in corso Vittorio Emanuele ed ulteriori blocchi nelle strade limitrofe. Sono stati azionati idranti e lanciati lacrimogeni. L'articolo ...