Teatro | cinema e musica | parata di stelle al Festival Mann

Silvia Siravo tra Teatro e cinema : Sarà Prudance in “La Signora delle camelie” al Quirino e una moglie tradita nel film “Finché giudice non ci separi” Talentuosa e bellissima figlia d’arte... L'articolo Silvia Siravo tra teatro e cinema su Roma Daily News.

Al «Cinema Teatro Impero» la primavera d'autore in una rassegna : Spettacoli alle 18.30 e alle 20.30, tutti in prima visione nella nostra città, per un viaggio nella società contemporanea attraverso i temi che più attraversano il …

Cinema Teatro Cristallo tra prosa arte e cinema Due Donne in fuga : ... non mancano lirica e balletti, in collegamento satellitare dai più prestigiosi teatri del mondo, live o in differita. Ma il Cristallo non è solo Teatro: il cinema Teatro di Cesano Boscone, ...

Fine settimana al Cinema Teatro Italo Argentino di Agnone con la visione del film "Napoli velata". : Prossimo Fine settimana al Cinema Italo Argentino di Agnone la visione del film Napoli Velata. Sabato 20 gennaio spettacolo unico alle ore 22,00 - domenica 21 spettacoli alle ore 18,00 ed alle ore 21,30 - lunedi 22 gennaio spettacolo unico alle ore 21,30. In una Napoli sospesa tra magia e superstizione, follia e razionalità, un mistero avvolge l'esistenza ...

"Il cinema? Se capita. Solo con il Teatro capisco me stesso" : Fabrizio Falco premio Ubu e Mastroianni dirige un'opera di Corneille per lo Stabile di Torino Famiglia borghese, studi compiuti dai gesuiti di Rouen. Pierre Corneille non poteva che venire così, un ...

10 e 13 gennaio - La divina commediola con Giobbe Cobatta al Teatro polifunzionale AncheCinema di Bari : I contenuti e il commento sono spassosi e divertenti, ma come sempre accade negli spettacoli del comico napoletano, i temi sono seri. Conoscere i diritti dei bambini riconosciuti dalla Convenzione ...

Teatro - cinema - musica e libri : il 2018 di Officina Pasolini : Erri De Luca,Erica Mou,Chiara Dello Iacovo,Volfango De Biasi tra gli ospiti degli eventi gratuiti di gennaio. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Anno nuovo, nuovi appuntamenti... L'articolo Teatro, cinema, musica e libri: il 2018 di Officina Pasolini su Roma Daily News.

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Al Teatro Ettore Petrolini Quando al cinema si fumava scritto e diretto da Rino Della Corte - con Luigi Cinone : ... decano degli attori sammaritani ha detto il regista Rino Della Corte È il mio primo monologo, sono emozionato, dopo tanto Teatro e spettacoli in varie compagnie affrontare un testo per quasi un'ora ...

TONI SERVILLO/ Tra il Teatro e l'imbroglio del cinema (Meraviglie - La penisola dei tesori - 4 gennaio) : TONI SERVILLO affiancherà Alberto Angela a Meraviglie-La penisola dei tesori. Protagonista in "Loro" film incentrato sulla vita di Silvio Berlusconi, impegnato a teatro con il fratello Peppe(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 10:22:00 GMT)

CHRISTIAN DE SICA/ Annullato lo spettacolo al Teatro San Carlo del 27 dicembre : al cinema però grande successo : CHRISTIAN De SICA, Annullato lo spettacolo al Teatro San Carlo previsto per il 27 dicembre: "difficoltà di allestimento e gli insormontabili ostacoli alla realizzazione di supporti tecnici"(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 20:48:00 GMT)

"The Greatest Showman" al cinema. In Italia - la storia di Barnum arrivò a Teatro nell'83 : Un mondo variopinto: 'il rosso di un'estate, l'oro di un'aurora, un grande arcobaleno che non scolorirà'. Illusioni. Che Barnum applica innanzitutto a se stesso, innamorato com'è della propria ...

ANTONIO ALBANESE / Grande protagonista al cinema e al Teatro (Panariello sotto l’Albero) : L’attore, regista, comico ed imitatore italiano è ospite nello show di Rai 1, Panariello sotto l’Albero in scena al Modigliani Forum di Livorno. Anticipazioni.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 05:13:00 GMT)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo a Sanremo 2018 : sono stati protagonisti al cinema e in Teatro : Sanremo 2018: Enzo Avitabile e Peppe Servillo portano al Festival la canzone Il coraggio di ogni giorno.Una coppia inedita e di gran classe: Enzo Avitabile e Peppe Servillo sono una vera sorpresa di questo Sanremo 2018, che li vedrà in gara con Il coraggio di ogni giorno. Coraggiosa la loro decisione di partecipare, coraggiosa la scelta di Claudio Baglioni.Per i due non sono molte le partecipazioni tv, ma vantano esperienze di primo piano nel ...