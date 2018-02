Tassi Fed | rialzi in arrivo e i bond Usa schiacciano Wall Street

Treasury : dopo minute Fed nuovi record per Tassi a 10 anni. Il commento di BofA Merrill Lynch : tassi sui Treasuries in rialzo dopo la diffusione delle minute della Federal Reserve relative all'ultimo meeting conclusosi lo scorso 31 febbraio. I tassi decennali sono balzati al 2,95%, al nuovo ...

Minute Fed : appropriati ulteriori rialzi dei Tassi in modo graduale : La crescita più solida dell'economia Usa aumenta le probabilità che "una ulteriore politica monetaria graduale di rialzi dei tassi sia appropriata". E' quanto si legge nelle Minute della Federal Reserve, relative all'ultimo meeting del Fomc, che si è concluso lo scorso 31 gennaio.

Fed : rialzi graduali dei Tassi : ANSA, - ROMA, 21 FEB - La sostenuta crescita economica aumenta la possibilita' di ulteriori rialzi dei tassi di interesse: un approccio ''graduale'' agli aumenti del costo del denaro resta appropriato.

Fed : Harker prevede due rialzi di Tassi entro l'anno : Il Presidente della Fed di Philadelphia ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed pari al 2%, comunque precisando ...

Fed : Harker prevede due rialzi di Tassi entro l'anno : Il Presidente della Fed di Philadelphia ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed pari al 2%, comunque precisando ...

Fed - Harker : appropriati due rialzi Tassi : 21/02/2018 15:55 Patrick Harker, presidente della Federal Reserve di Philadelphia, ritiene appropriati due rialzi dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Harker ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed , che è pari al 2%, . Resta quindi aperto alla possibilità di ulteriori strette nel caso in ...

Fed - Harker : appropriati due rialzi Tassi : Patrick Harker, presidente della Federal Reserve di Philadelphia, ritiene appropriati due rialzi dei tassi di interesse nel corso dell'anno. Harker ha parlato di "un'economia relativamente forte", ma anche di una "inflazione ostinata" nel crescere meno del target della Fed , che è pari al 2%, . Resta quindi aperto alla possibilità di ulteriori strette nel caso in ...

Fed - Harker : due rialzi Tassi appropriati per il 2018 - target inflazione sarà centrato entro fine 2019 : Per il 2018, probabilmente due rialzi dei tassi di interesse Usa saranno appropriati. E' quanto ha detto Patrick Harker, presidente della Federal Reserve di Philadelphia, in attesa della pubblicazione ...

Fed : stasera appuntamento con minute Fomc - mercati a caccia di indizi su tema rialzi Tassi - analisti - : I mercati guardano alla pubblicazione, questa sera alle 20 ora italiana, delle minute della riunione della Federal Reserve , Fed, dello scorso 31 gennaio. Un appuntamento, sottolineano gli esperti di ...

Forex : Dollaro in rialzo con assist Tassi Treasuries e in vista minute Fed - euro oscilla sopra $1 - 23 : Sul Forex, occhio al rialzo del Dollaro, con il Dollar Index che continua a salire, attestandosi a 89,805, valore in rialzo dell'1,8% rispetto al minimo in tre anni testato venerdì scorso, a 88,251 ...

Evans : nuovi rialzi dei Tassi? La Fed può attendere : Teleborsa, - Nei recenti rapporti economici c'è un "indizio" che le pressioni inflazionistiche stanno crescendo, ma finora non ci sono stati molti aumenti effettivi dei prezzi al consumo. E così che ...

Evans : nuovi rialzi dei Tassi? La Fed può attendere : Nei recenti rapporti economici c'è un "indizio" che le pressioni inflazionistiche stanno crescendo, ma finora non ci sono stati molti aumenti effettivi dei prezzi al consumo. E così che la pensa che ...

Borsa : Europa teme rialzo Tassi Fed : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Avvio di settimana all'insegna delle vendite sulle borse europee, in scia a quelle asiatiche, a loro volta penalizzate dal tonfo con cui Wall Street ha chiuso venerdì. A pesare ...

Fed : attesi 4 rialzi dei Tassi e comunicazioni più chiare con Powell - analisti - : Alla Federal Reserve , Fed, sta per iniziare l'era di Jerome Powell. La riunione di ieri è stata infatti l'ultima presieduta da Janet Yellen. E alla luce di questo importante cambio della guardia all'...