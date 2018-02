Superbike - Phillip Island | Test | Rea domina anche nel passo gara

Superbike - Rea svetta nei test di Phillip Island : Superbike, Rea svetta nei test di Phillip Island Il prossimo Mondiale Superbike sarà ancora una sfida Kawasaki-Ducati. Almeno a giudicare dai due giorni di test che si sono svolti a Phillip Island, a pochi giorni dal via del campionato. Jonathan Rea ha confermato di essere l’uomo da battere, firmando il miglior tempo assoluto in 1’30″598. […] L'articolo Superbike, Rea svetta nei test di Phillip Island sembra essere il primo su ...

Superbike - Test Phillip Island 2018 : Jonathan Rea in vetta alla classifica combinata. Marco Melandri chiude in seconda posizione : Nell’ultimo giorno di Test sul tracciato di Phillip Island (Australia) il campione del mondo Jonathan Rea è tornato a graffiare. Il nordirlandese, in sella alla Kawasaki ZX-10RR, ha imposto la sua legge nella seconda giornata, primeggiando nelle FP3 ed FP4 previste, e siglando il miglior crono di 1’30″598. Nonostante qualche contrattempo (scivolata alla curva 10), Rea ha fatto capire di essere sempre lui e che il pacchetto è ...

Superbike - Round Australia 2018 : programma - orari e tv. Inizia il Mondiale a Phillip Island : Dopo la lunga sosta invernale è tempo di Superbike! Torna, infatti, il Mondiale delle derivate di serie edizione numero 31, con il consueto esordio dall’altra parte del mondo con il Gran Premio di Australia a Phillip Island. Il tracciato Australiano, sul quale si sono appena disputati gli ultimi due giorni di test pre-stagionali, segnerà l’avvio di una stagione che si annuncia quanto mai interessante, con un nuovo regolamento che ...

Superbike - Test Phillip Island 2018 : a pochi giorni dal via della stagione le scuderie cercano di avvicinarsi alle imprendibili Kawasaki : Manca una sola settimana al via del Mondiale 2018 della Superbike, ma per i piloti le vacanze sono ampiamente concluse. Dopo i Test già svolti a Jerez de la Frontera ed a Portimao, sul tracciato australiano di Phillip Island (dove nel weekend del 24 e 25 febbraio è in programma il primo GP della stagione) si disputeranno gli ultimi due giorni di prove pre-stagionali, alla presenza di tutti i team ed i piloti che, da lì a poco, daranno il via ...