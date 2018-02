Sud Africa | il piano del nuovo premier | togliere i terreni ai bianchi

Cyril Ramaphosa riporta la primavera in Sudafrica : Se l'economia fosse solo una questione psicologica, il Sudafrica sarebbe già salvo, perché questa parte del contratto è già stata onorata, in tre o quattro giorni, grazie a un semplice messaggio: "...

Cyril Ramaphosa riporta la primavera in Sudafrica : Il nuovo presidente Sudafricano proverà a restituire al paese la fiducia costruita da Nelson Mandela. Leggi

Sudafrica - il torello più umiliante della storia : sfottò clamoroso [VIDEO] : Quando una partita diventa irriverente. Episodio che ha fatto discutere in Sudafrica, a farne le spese è stato il Platinum Stars, sconfitti per 4-2 ed anche umiliati nella gara contro il Kaizer Chiefs. Poco prima del recupero inizia lo sfottò da parte dei padroni di casa, torello irrisorio nei confronti degli avversari che è durato per più di un minuto. Finte, strani giochetti, battiti di mani e movimenti buffi, la partita nei minuti finale è ...

NEWS ANALYSIS/OMNIS TERRA - Sud Africa : xenofobia e razzismo mettono alla prova la "nazione arcobaleno" : Eppure, come le notizia di cronaca, gli scontri tra la popolazione sudAfricana , soprattutto le fasce più povere, e gli stranieri sono una realtà. Lo scorso anno gruppi di sudAfricani hanno ...

Sudafrica - Ramaphosa nuovo presidente : “Lotta alla corruzione è nei nostri radar : Cyril Ramaphosa è stato eletto nuovo presidente del Sudafrica dal Parlamento convocato a Johannesburg il giorno dopo le dimissioni del capo di Stato Jacob Zuma. Ramaphosa era l’unico candidato e non è stato quindi necessario un voto ma solo la proclamazione da parte della presidenza dell’Assemblea. La seduta si era aperta con canti festosi di molti deputati e l’annuncio dell’elezione è stata accolta con manifestazioni di giubilo. “Solo un ...

Sudafrica - Ramaphosa è nuovo presidente : Tutta la carriera politica di Zuma, 75 anni, al potere dal 2009,è stata accompagnata da accuse di corruzione e scandali. Il presidete eletto, Cyril Ramaphosa, 65 anni, era il numero due di Zuma.

Sudafrica - Ramaphosa è nuovo presidente : 17.07 Cyril Ramaphosa è stato proclamato nuovo presidente del Sudafrica da una seduta del parlamento Sudafricano dopo le dimissioni del Capo di stato, Zuma. Ramaphosa era l'unico candidato e non è stato necessario quindi un voto del parlamento ma solo la proclamazione da parte della presidenza. Tutta la carriera politica di Zuma, 75 anni, al potere dal 2009,è stata accompagnata da accuse di corruzione e scandali. Il presidete eletto, Cyril ...

Corruzione e potere - si dimette il presidente Sudafricano Jacob Zuma - : Le forze dell'ordine di Johannesburg hanno circondato la residenza di uno della nota famiglia di imprenditori indiani. Sono accusati di aver corrotto il dimissionario presidente sudafricano Jacob Zuma.

Sudafrica : Ramaphosa - umiltà e lealtà : ANSA, - IL CAIRO, 15 FEB - umiltà, lealtà e dignità sono caratteristiche del proprio operato che il neo-eletto presidente Sudafricano Cyril Ramaphosa ha promesso in un breve discorso tenuto in ...

Il Sudafrica sceglie Ramaphosa - inizia il dopo-Zuma : Cyril Ramaphosa è ufficialmente la nuova guida del Sudafrica che si prepara ad archiviare l'era di Jacob Zuma, travolto dagli scandali di corruzione dopo nove anni di regno. Il Parlamento ha ...

Mercati : dimissioni di Zuma spingono il rand e società esposte al Sud Africa : Nuovo segno meno per il cambio tra il biglietto verde e il rand sudAfricano. La notizia delle dimissioni "con effetto immediato" del presidente del SudAfrica, Jacob Zuma, sta spingendo la valuta ...

Che Sudafrica si lascia dietro Jacob Zuma : Più diviso e più corrotto di quello che aveva preso all'inizio della sua presidenza, nove anni fa: e anche il suo partito, che l'ha costretto alle dimissioni, non se la passa troppo bene The post Che Sudafrica si lascia dietro Jacob Zuma appeared first on Il Post.

Ramaphosa - delfino di Mandela e uomo chiave del nuovo Sudafrica : «A 80 anni un uomo politico deve fare il nonno». Fu in questo modo che Nelson Mandela, primo presidente del Sudafrica democratico e multirazziale, annunciò il ritiro alla fine del suo mandato. Per l'...

Sudafrica : Jacob Zuma si è dimesso - oggi il nuovo presidente - : Dopo nove anni in carica, il 75enne leader dell'African National Congress ha annunciato le dimissioni prima del voto di sfiducia del Parlamento. Nel corso degli anni è stato al centro di numerosi ...