Stroncato da un malore si accascia sotto gli occhi della figlioletta di 7 anni

Tragedia in piazza De Ferrari : uomo muore Stroncato da un malore : Genova - Un malore si è portato via quest'oggi un uomo di 57 anni. Era all'altezza della fermata della metropolitana di De Ferrari, quando si è accasciato al suolo. La spiacevole vicenda ha avuto ...

Dice al marito : “Ho subito una rapina in negozio”. L’anziano muore Stroncato da un malore : Dice al marito: “Ho subito una rapina in negozio”. L’anziano muore stroncato da un malore La tragedia è avvenuta a Saltcoats, località balneare della Scozia. Una donna di 63 anni ha subito una rapina in un negozio. Non appena il marito l’ha saputo, si è precipitato sul posto. Ma è stato sopraffatto dall’emozione ed è […] L'articolo Dice al marito: “Ho subito una rapina in negozio”. L’anziano muore stroncato da un malore sembra ...

Le urla - la lite in strada - l'infarto : "Stroncato da un malore" : Non ci sarebbe stato nessun colpo mortale: ad aver provocato il decesso di Vito D'Alcamo, l'uomo...

Maltempo : anziano Stroncato da malore a Lentigione : Un anziano, R.P. di 89 anni, e’ morto per cause naturali in un’abitazione di Lentigione di Brescello, paese del Reggiano alluvionato dopo l’esondazione del fiume Enza martedi’ scorso. Il pensionato – da quanto si apprende – si trovava al primo piano della sua abitazione quando e’ stato stroncato da un malore e sono stati inutili i soccorsi portati dal 118. L’uomo, a quanto si apprende, era voluto ...

Artista di strada Stroncato da malore durante esibizione : Chieti - Un Artista di strada è morto a Roccascalegna al termine di uno degli spettacoli organizzati nell’ambito di “Natale al borgo”, cartellone natalizio del Comune. L’Artista, pescarese, esperto giocoliere, al termine dello spettacolo ha detto ai presenti che si sentiva male, poi si è accasciato a terra. I soccorsi sono stati immediati, alcuni medici presenti si sono subito attivati con un defibrillatore messo a disposizione da una ...

Spoleto piange il sindaco Fabrizio Cardarelli - Stroncato da un improvviso malore : Spoleto piange il sindaco Fabrizio Cardarelli, stroncato da un improvviso malore Colto da un improvviso fatale malore, alle 7.30 del mattino di domenica 10 dicembre è morto il sindaco di Spoleto, Fabrizio Cardarelli. Attualmente sono ancora ignote le cause del decesso, nonostante i tempestivi soccorsi per il primo cittadino non c’è stato nulla da fare.Continua […] L'articolo Spoleto piange il sindaco Fabrizio Cardarelli, stroncato da ...