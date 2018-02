Stragi nelle scuole | Trump | ​Ora armiamo gli insegnanti

Gesso - cancellino e munizioni. L'ideona di Donald Trump per fermare le Stragi nelle scuole : "Potremmo armare gli insegnanti" : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump considera anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - appositamente formati - per evitare che si ripeta una strage come quella del giorno di San Valentino in una scuola di Parkland, in Florida, in cui sono morte 17 persone. "La esamineremo con attenzione. Capisco che è un'ipotesi controversa, ma siamo qui per ascoltare", ha detto Trump durante una lunga 'sessione di ascolto' alla Casa Bianca ...

Florida - senatore democratico : ‘Congresso responsabile dell’epidemia di Stragi di massa nelle scuole’. Da gennaio già 8 : Il Congresso è responsabile “dell’epidemia di stragi” negli Stati Uniti. L’accusa arriva dal democratico Chris Murphy in un intervento nell’aula del Senato la notte scorsa, subito dopo la notizia dell’ennesima sparatoria in una scuola americana, il liceo di Parkland in Florida, dove uno studente che era stato espulso per comportamenti violenti ha ucciso 17 persone e ne ha ferite 15. “L’epidemia di stragi di massa, ...

