Strage Florida | lo sceriffo | staff autorizzato con armi a scuola

"Armiamo gli insegnanti" : Trump valuta l'ipotesi dopo la Strage in Florida : ll presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe considerando anche l'ipotesi di armare gli insegnanti - dopo un'apposita formazione - per evitare che si ripeta in futuro una strage come quella del...

Strage in Florida, Trump: "Armiamo gli insegnanti" Genitori delle vittime e studenti sopravvissuti alla sparatoria di San Valentino in una scuola di Parkland portano la loro testimonianza alla Casa Bianca. Cortei in Florida e a Washington per dire: "Mai più"

Strage Florida - media Usa : 'Trump pensa di vietare le armi agli Under 21' : Sembra che, dopo la Strage di San Valentino a Parkland, in Florida, Donald Trump stia pensando di vietare le armi ai giovanissimi. Secondo quanto scrivono alcuni media americani, il presidente Usa ...

Strage Florida - Trump ordina bando a potenziatori armi - : "Dobbiamo fare di più per proteggere i nostri ragazzi" ha dichiarato il presidente. Dopo la sparatoria al liceo di Parkland un nuovo caso: un 18enne è stato arrestato dopo aver minacciato sui social ...

Florida : minaccia Strage scuola online - arrestato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Appassionato di armi distrugge suo fucile dopo Strage Florida. VIDEO - : Lo statunitense Scott-Dani Pappalardo ha caricato il filmato sui social e ha spiegato di aver distrutto l'AR-15 perché "la vita di una persona vale di più" del diritto di possedere armi

Usa - il gesto del fanatico di armi dopo la Strage in Florida : “La libertà di detenere un’arma vale davvero una vita?” : Si chiama Scott-Dani Pappalardo, dichiara di essere un convinto sostenitore del secondo emendamento, quello che garantisce il diritto ad ogni americano di avere accesso legale alle armi da fuoco, imbracciando il suo fucile d’assalto ha registrato un potente messaggio, che nel giro di poche ore ha totalizzato oltre 15 milioni di visualizzazioni. Ha spiegato le sue ragioni e ha tagliato la canna del suo fucile, spiegando che la sua arma non ...

Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca Apertura di Donald Trump a maggiori controlli sulla vendita dipistole e fucili. L'obiettivo del presidente sarebbe un progetto di legge bipartisan