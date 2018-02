Strage al liceo in Florida | Trump propone bonus per insegnanti armati

Strage nel liceo in Florida - il procuratore non esclude la pena di morte per il killer : Nikolas Cruz è stato incriminato con 17 capi d’accusa per omicidio premeditato: «È certamente il tipo di causa per cui è stata progettata la pena di morte»

Florida - Trump attacca l'Fbi dopo la Strage al liceo : ignorò avvertimenti : Donald Trump si scaglia contro l' Fbi per aver ignorato gli avvertimenti che avrebbero poi portato alla strage di studenti nel liceo della Florida . In un tweet, il presidente americano sostiene che l'...

Strage al liceo - killer affiliato a suprematisti. Trump tace sulle armi : “Era disturbato” : Strage al liceo, killer affiliato a suprematisti. Trump tace sulle armi: “Era disturbato” Dopo l’ennesimo massacro in una scuola, negli Stati Uniti torna la polemica sulle armi. E se Trump non ne parla, Obama chiede leggi di buon senso. Nikolas Cruz, autore della sparatoria in Florida, già nel 2017 aveva annunciato le sue intenzioni sul […] L'articolo Strage al liceo, killer affiliato a suprematisti. Trump tace sulle armi: “Era disturbato” ...

Strage Florida : chi è Nikolas Cruz - il killer del liceo di Parkland - : Il 19enne autore della sparatoria nella scuola da cui era stato cacciato è accusato di 17 omicidi premeditati. In passato è stato in cura per problemi psichiatrici e avrebbe fatto parte di un gruppo ...

Strage nel liceo in Florida - parla Trump «Cambiare cultura». Ma non cita le armi : Il discorso in diretta tv del presidente Usa: «Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità». Su Twitter: «Il killer? Un disturbato. I compagni dovevano segnalarlo»

Strage al liceo in Florida. Trump : "Rendere le scuole più sicure". Ma tace sulle armi : Il presidente commenta l'ennesimo massacro in una scuola americana: "Atto di terribile violenza, odio e malvagità", bisogna "cambiare la cultura americana affinché abbracci la vita". E annuncia che si recherà sul luogo del massacro

Florida Strage nel liceo Marjory Stoneman Douglas : Peggio anche di Columbine strage avvenuta il 20 aprile 1999, quello di ieri, 14 febbraio 2018, in Florida è il più grande massacro in un liceo della storia americana, fra i primi 10 con più vittime. Orrore a Marjory Stoneman Douglas Quello di ieri in Florida è ancora un incubo che coinvolge dei minori, e sarà ricordata come la strage del liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland. Una scuola con più di 3mila studenti di cui ieri hanno perso la ...

Florida - Strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco | In un video la sparatoria in aula : Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di 17 morti e decine di feriti.

Florida - Strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco : Florida, strage nel liceo: 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di […] L'articolo Florida, strage nel liceo: 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco sembra essere il primo ...

Florida - Strage nel liceo : 17 mortiRiesplode la polemica sulle armi da fuoco : Nuova strage in una scuola negli Stati Uniti, questa volta a Parkland, in Florida, dove un ex studente ha aperto il fuoco seminando il panico tra le aule prima di essere arrestato. Il bilancio ufficiale reso noto dallo sceriffo della contea parla di 17 morti e decine di feriti.

Strage in un liceo in Florida : ex alunno spara e uccide 17 studenti - decine i feriti : Il responsabile del tragico bilancio è stato arrestato: 19 anni, descritto come un 'ragazzo difficile', era stato espulso dalla scuola. Trump: 'Nessuno dovrebbe sentirsi insicuro a scuola' -

Florida - Strage in un liceo : almeno 17 morti e 14 feriti : Massacro a scuola. almeno 17 morti e 14 feriti: e' il tragico - e ancora provvisorio - bilancio dell'ultimo eccidio avvenuto in un liceo americano. Questa volta in Florida, in una tranquilla cittadina ...