Storie Instagram | la guida completa

Instagram Stories Download : Scarica E Salva Tutte Le Stories Di Instagram : Ecco il modo più semplice e veloce per Scaricare e Salvare sul computer Tutte le storie di Instagram che vuoi, anche degli utenti che non segui. Instagram Stories Download Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a livello mondiale e […]

Cecilia e Ignazio - è già crisi nella coppia? La verità tra i due spunta tra le Stories di Instagram : Dopo mesi di passione è già crisi per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Nel corso dell'ultima puntata di Verissimo si è parlato di litigi tra la coppia nata sotto i...

Instagram : ecco come funzionano le notifiche per gli screenshot delle Storie : Scherzi a parte, Instagram sta davvero rivoluzionando la sua politica della privacy . Questa nuova funzione, arriva pochi giorni dopo a quella che permette alle persone che segui di vedere quand'è l'...

Instagram si aggiorna : arriva la temuta notifica degli screenshot nelle Stories Video : Mark Zuckerberg non smette di introdurre novita' per rendere più appetibili i suoi social. Anche #Instagram, di recente, ha proposto diversi cambiamenti [Video]. Innanzitutto sono arrivati gli effetti del superzoom, che offre la possibilita' di creare piccoli Video tramite le storie. Poi è stata introdotta la possibilita' di fissare proprio le #Stories, mettendole in evidenza nel profilo, consentendo una durata maggiore rispetto alle ...

Arrivano le notifiche per gli screenshot delle Storie su Instagram : Una sola parola: OCCHIO The post Arrivano le notifiche per gli screenshot delle storie su Instagram appeared first on Il Post.

Screenshot Instagram Storie Si Vede Da Oggi! : E’ ufficiale: da oggi arriva la notifica quando fai uno Screenshot nelle Storie di Instagram. A partire da oggi se fai uno Screenshot nelle Storie di Instagram si Vede con una notifica Screenshot Instagram si Vede nelle Storie Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha […]

Instagram - la pacchia è finita : arriva la notifica sugli screenshot alle Storie : Instagram aggiunge una nuova funzionalità che permetterà agli autori delle storie di sapere quando qualcuno ne effettuerà uno screenshot. Uno strumento in più di controllo per gli autori e di ostacolo a chi non si è mai posto limiti nel fare screenshot di storie altrui. L'articolo Instagram, la pacchia è finita: arriva la notifica sugli screenshot alle storie è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Instagram per Android include ora la modalità “Tipo” nelle Storie : Instagram per Android si aggiorna e porta, dalla versione 30 in avanti, la nuova modalità "Tipo", per condividere i pensieri nelle Storie con particolari stili e sfondi creativi. Rispetto ad altre modalità non richiede necessariamente la condivisione di foto o video. L'articolo Instagram per Android include ora la modalità “Tipo” nelle Storie è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Instagram - ecco i nuovi font nelle Stories : Le Stories di Instagram diventano ancora più personalizzate. L’ultima novità, disponibile da subito con il nuovo aggiornamento dell’app, si chiama modalità Testo: sono 4 font e stili diversi, con (volendo) uno sfondo colorato, per un tocco di creatività in più che assomiglia molto ai post multicolor che da qualche tempo possiamo pubblicare su Facebook. COME FUNZIONA Provare la novità è molto semplice: si apre la fotocamera delle ...

Instagram - le nuove Storie solo testo - niente foto : Adesso su Instagram puoi pubblicare anche una Storia contenente solo testo. Lo si faceva anche prima, magari fotografando uno sfondo colorato (o piazzando il dito di fronte alla fotocamera) e scrivendo. Con il nuovo aggiornamento, invece, non sarà più necessario risolvere in modo artigianale. Basta accedere alle Storie e scorrere verso sinistra, fra le diverse opzioni, scegliendo “testo”. Nonostante il predominio dell’elemento visivo, si ...

Modalità Tipo Su Instagram : Come Cambiare Carattere Nelle Storie : Instagram: arriva la nuova Modalità “Tipo” Nelle Storie su Android e iOS. Come fare Storie su Instagram solo con scritte e Cambiare font o Carattere usando la Modalità “Tipo” Modalità Tipo Su Instagram Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato agli utenti che usano ogni giorno Instagram, il social network fotografico per eccellenza che in questi mesi ha visto una crescita esponenziale a […]

GIF Su Instagram : Come Metterle Nelle Storie : E’ finalmente possibile mettere le GIF Nelle Storie di Instagram. Ecco Come fare per caricare e inserire GIF animate Nelle Storie di Instagram GIF Nelle Storie di Instagram Le foto a tempo si arricchiscono di una nuova funzionalità: oltre alle scritte e alle emoticon, sarà possibile inserire anche le GIF animate Se vuoi sapere Come mettere GIF Storia […]

Instagram - ecco le novità : da oggi le Stories potranno contenere GIF (e non solo) : Per alcuni questa novità non avrà alcuna rilevanza. Per altri sarà invece una cosa molto positiva: da oggi sarà possibile usare le GIF nelle Stories di Instagram. Sono circa 300 milioni le persone che ogni giorno mettono online “storie” e adesso, grazie a un accordo stretto tra Facebook e Giphy, sarà possibile inserire stickers animati. E non è l’unica novità prevista sulla piattaforma: “Nelle prossime settimane ...

Instagram - nelle Storie arrivano le gif : Adesso, fra i vari adesivi ed emoji a disposizione delle proprie Storie su Instagram, ci sono anche le amatissime gif animate. Anzi, per dirla con precisione, si tratta di sticker animati. L’app di condivisione videofotografica ha appena rilasciato ufficialmente questo tipo di decorazioni per le sue cronache effimere, utilizzate da oltre 300 milioni di utenti ogni mese. LEGGI ANCHEInstagram, come nascondere le foto senza eliminarle Ci sono ...