Speed skating | Nicola Tumolero si è rotto il tendine tibiale! Letale caduta alle

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro può sorridere pensando al futuro : Il Gangneung Oval oggi ha premiato a sorpresa Norvegia e Giappone nelle prove ad inseguimento a squadre maschili e femminili di queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Olanda, favoritissima in entrambe gare, ha raccolto “solo” un bronzo ed un argento e l’amarezza nei volti dei pattinatori dei Paesi Bassi è palpabile. Amarezza inevitabile anche negli sguardi dei giovani membri del team pursuit italiano. Andrea ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Norvegia stupisce tutti nel team pursuit maschile. Italia squalificata : Nel Gangneung Oval è la Norvegia ad esultare nella finale dello Speed skating maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Havard Bokko, Simen Spieler Nilsen e Sverre Lunde Pedersen si sono laureati campioni a Cinque Cerchi precedendo, al termine di una finale lottatissima, i padroni di casa della Corea del Sud con il crono di 3’37″32. Irresistibile la progressione degli scandinavi che, nelle ultime 5 tornate, hanno ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. Titoli per Norvegia al maschile e Giappone al femminile - Italia maschile squalificata : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il Giappone sorprende l’Olanda nella finale per l’oro. Gli Stati Uniti conquistano il bronzo : E’ il Giappone a sorridere nella finale per l’oro dello Speed skating femminile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Miho Takagi, Ayano Sato e Nana Takagi si sono imposte con il nuovo record olimpico di 2’53″89, sorprendendo le favorite olandesi, campionesse in carica. Un incedere molto consistente quelle delle atlete del Sol Levante che, negli ultimi giri, sono riuscite a piegare Ireen Wust, Marrit Leenstra ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il team pursuit azzurro chiude in quinta piazza l’avventura a Cinque Cerchi : Nel Gangneung Oval giornata di finali nell’inseguimento a squadre per lo Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A precedere le gare di assegnazione delle medaglie, tra gli uomini e le donne, vi sono state anche le finali, dal quinto all’ottavo posto, nelle quali troviamo il terzetto maschile italiano. Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Riccardo Bugari, dopo essere stati estromessi per meno di mezzo secondo ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Olanda e Giappone le favorite nel team pursuit femminile : Il Gangneung Oval domani sarà teatro delle finali delle prove di inseguimento a squadre (maschili e femminili) e come al solito l’Olanda, nazionale dominante in questa rassegna olimpica cercherà di dominare la scena. Gli orange, infatti, sia con il terzetto degli uomini che con quello delle donne hanno concrete possibilità per centrare il bersaglio grosso ed aumentare il sostanzioso bottino di medaglie ottenute in questi Giochi che ammonta ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : duello Olanda-Corea del Sud nel team pursuit maschile - l’Italia si gioca la quinta piazza : Nella giornata di domani la Gangneung Oval tornerà nuovamente protagonista nelle gare riservate allo Speed skating in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno le finali del team pursuit maschile e femminile a caratterizzare l’esibizione sul ghiaccio sudcoreano e l’Olanda va a caccia di nuovi successi. Concentrandoci sulla gara maschile sono quattro le nazioni che prenderanno parte alla corsa all’oro: l’Olanda, per ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 21 febbraio. Gli azzurri in gara nel team pursuit : Il 21 febbraio per lo Speed skating a Cinque Cerchi sarà quello delle finali della prova ad inseguimento a squadre maschile e femminile. A partire dalle ore 12.00 italiane i team qualificati per le semifinali si contenderanno le medaglie mentre le compagini estromesse si giocheranno un piazzamento onorevole nella rassegna olimpica di PyeongChang 2018.Gli azzurri, mancato l’accesso nella top4 per meno di mezzo secondo, scenderanno in pista ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nei 500 metri maschili vittoria e record olimpico per Håvard Holmefjord Lorentzen. Mirko Giacomo Nenzi chiude al 30° posto : Finalmente in pista anche gli sprinter nello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: nella finale dei 500 metri maschili, titolo olimpico e medaglia d’oro al norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen, che ha beffato il padrone di casa sudcoreano Min Kyu Cha per un solo centesimo. Bronzo al cinese Tingyu Gao, mentre Mirko Giacomo Nenzi, unico azzurro in gara, ha chiuso al 30° posto. Il norvegese, già in testa alla classifica ...

