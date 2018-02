Spazio | uno sguardo nel cuore delle aurore pulsanti grazie alla missione Themis

Spazio : la sonda JUNO ha completato con successo il decimo sorvolo scientifico di Giove : Vis-à-vis numero dieci tra JUNO e il ‘gigante gassoso’. La sonda NASA ha compiuto un sorvolo ravvicinato nell’atmosfera agitata di Giove completando con successo il decimo sorvolo scientifico del pianeta lo scorso 7 febbraio; nel momento di massimo avvicinamento al pianeta (‘periGiove’), la sonda – spiega l’Agenzia Spaziale Italiana – ha raggiunto una distanza di 3500 chilometri dalla sua ...

NBA - il grande mercato dei Los Angeles Lakers : 'Nessuno ha più Spazio di noi' : I Los Angeles Lakers avevano un solo obiettivo per questa deadline del mercato: fare tutto il possibile per posizionarsi il meglio possibile per il futuro " che fosse nel 2018 o, come ammesso qualche ...

L'Ue alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 abbia uno Spazio tutto proprio nel medagliere : I Giochi olimpici sono da sempre qualcosa di più di una semplice manifestazione sportiva. Sono anche uno strumento potentissimo per veicolare alla cittadinanza mondiale messaggi e visioni che possono dare il segno del cambiamento politico che è in atto nella società.Come quando nel 1968 a Città del Messico due atleti afroamericani, Tommie Smith e John Carlos, divennero il simbolo del black power salendo sul podio dei ...

I fiori delle Alpi si battono in uno Spazio ridotto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano

“Nessuno la voleva”. Colpo basso all’Isola dei Famosi. Uno dei naufraghi parla con un altro e - senza rendersene conto - rivela un retroscena piuttosto grave che vede come vittima una delle vip del reality. Le sue parole non lasciano Spazio ai dubbi. Un problema dietro l’altro… : all’Isola dei Famosi non c’è tregua: dopo la questione “droga all’Isola” che è diventata centrale dopo la puntata di lunedì sera, continuano i problemi. Per carità, questa volta sono minori e sono i classici problemi del gioco. Poca cosa, direte voi, rispetto ai 12 anni di carcere che rischia Francesco Monte per via di quella “canna” fumata quando il gioco doveva ancora iniziare. La questione, sollevata da Eva Henger, ha lasciato di stucco il ...

Spazio : il satellite Fermi vince per la quarta volta il Bruno Rossi Prize : quarta “statuetta” per Fermi Gamma-ray Space Telescope. Il satellite della NASA, dedicato allo studio delle radiazioni più energetiche dell’universo, e che conta su una fondamentale partecipazione italiana, con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è stato insignito per la quarta volta del Bruno Rossi Prize. Occasione per darne annuncio, come di consueto, ...

Uno Spazio a quattro dimensioni? La fantascienza potrebbe diventare realtà : Dalla fantascienza alla realtà: due esperimenti hanno esplorato il comportamento degli atomi e delle particelle della luce in uno spazio a quattro dimensioni. In tal modo è possibile studiare nuovi materiali, come i quasi-cristalli la cui scoperta è stata premiata con il Nobel. La ricerca, pubblicata su Nature, si deve a due esperimenti coordinati dall’Istituto tedesco Max-Planck per l’ottica quantistica, e dall’americana ...

Iran - Rouhani apre dopo il pugno di ferro 'La gente ha il diritto di protestare - serve uno Spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

Iran due morti e 200 arresti negli scontri. Rouhani 'Il Paese deve creare uno Spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

A Wegil la Compagnia del Teatro dell'Orologio presenta Oliver Twisted - uno spettacolo itinerante con un'inedita vista dello Spazio : ... spaziando dalla mostra "Leggere" del genio della fotografia Steve McCurry, per arrivare alle installazioni artistiche affidate a nufactory, al fumetto, ai laboratori e spettacoli per bambini e alle ...

Grasso e il blitz ius soli : "C'è ancora uno Spazio..." : Chiuso il fronte dello ius soli ? Non ancora. Prima che finisca la legislatura a quanto pare potrebbe esserci un nuovo blitz per approvare il testo già naufragato in Aula qualche settimana fa. E ad ...