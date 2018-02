Sparatoria in strada a Busto Garolfo | ragazzo di 27 anni ferito a colpi di pistola | è

Sparatoria in strada a Pisa - quattro feriti : Caccia all'uomo a Pisa dove questa mattina, 9 febbraio, intorno alle 11.30 in viale Michelangelo, nel quartiere del Cep, quattro persone sono rimaste ferite davanti ad un bar. I feriti, tre italiani e un tunisino, tutte coscienti e...

Macerata - fermato il presunto autore della Sparatoria in strada : Roma, 3 feb. , askanews, E' stato fermato il presunto autore della sparatoria avvenuta stamattina a Macerata. Si tratta di un italiano. Secondo le prime ricostruzioni della polizia sarebbe lui l'uomo ...

Video Sparatoria Bitonto - anziana usata come scudo e uccisa in strada : la ricostruzione : L’agguato e il momento in cui la donna di 84 anni, Anna Rosa Tarantino, viene usata come scudo. Lo choc in Paese: non si può andare avanti così

