Sofia scopre chi è sua madre?

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Siamo giunti già alle anticipazioni sulla settima puntata di Don Matteo 11, che andrà in onda giovedì 1 marzo 2018. Le settimane volano quando si è in compagnia di una delle nostre fiction preferite e sicuramente è questo il caso per numerosissimi italiani, dato che gli ascolti della fiction con Terence Hill e Nino Frassica non deludono mai. Cosa succederà nella settima puntata di Don Matteo 11? Gli episodi che vedremo sono Pene d'amore e Una famiglia normale, ma vediamo subito cosa succederà.Nel primo episodio, i carabinieri saranno alle prese con un difficile caso che coinvolgerà due detenuti, che pare si innamoreranno ma saranno collegati a un crimine. Nel frattempo, a Spoleto sarà in arrivo la mamma di Anna, la signora Elisa, che non sarà ancora al corrente della fine della storia della figlia con Giovanni! La donna non reagirà bene a questa evenienza, perciò Anna chiederà l'aiuto ...