Smartphone | arriva la ricarica tramite laser a distanza

Migranti barricati nel centro di accoglienza : "Ricaricate i nostri Smartphone". E arriva anche Salvini : Tensione a Roma all'interno di un centro di accoglienza in largo Perassi: circa 200 Migranti si sono barricati questa mattina all'interno del centro denunciando il mancato pagamento...

Da MediaWorld è arrivata la “Mobile Mania” : ecco gli Smartphone Android in offerta : Per festeggiare (a modo suo) il Mobile World Congress 2018, MediaWorld lancia il volantino "Mobile Mania", valido dal 22 febbraio al 28 febbraio. Non mancano ovviamente gli smartphone Android, tra cui Huawei P10 e Samsung Galaxy A5 (2017) L'articolo Da MediaWorld è arrivata la “Mobile Mania”: ecco gli smartphone Android in offerta è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Gli Smartphone Android BQ arrivano da MediaWorld : BQ e MediaWorld stringono un importante accordo commerciale: gli smartphone Android BQ e gli altri prodotti del marchio spagnolo saranno presto in vendita sull'e-shop e nei negozi fisici MediaWorld di tutta Italia. Riuscirà BQ a far definitivamente breccia nel cuore degli italiani? L'articolo Gli smartphone Android BQ arrivano da MediaWorld è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Vietare Pc e Smartphone ai bimbi? Arriva il libro-bussola per i genitori : I giochi sul tablet sono il peggiore intrattenimento per i nostri figli? No, basta scegliere quelli giusti. Vietare internet ai bimbi? È una battaglia senza senso, meglio educare i più piccoli a sfruttarne le potenzialità e a evitarne i rischi. La tecnologia è un danno per l’apprendimento? Al contrario, se usata correttamente può diventare una grande risorsa. E’ quanto consiglia un nuovo manuale nato per ‘educare i nativi ...

Il colosso cinese degli Smartphone Oppo arriva in Europa : (Foto: Oppo) In un mercato esteso (e in espansione) come quello cinese, il produttore di smartphone Oppo è una vera e propria superpotenza, eppure da noi l’abbiamo sentito nominare in poche occasioni. L’azienda è di proprietà di Bbk Electronics, quarto costruttore al mondo del settore e presente in occidente con altri gruppi come OnePlus. La notizia rimbalzava in Rete in modo non ufficiale da settimane, soprattutto da quando, a fine ...

Il primo Smartphone con schermo in diamante potrebbe arrivare nel 2019 : Quando si tratta del display del proprio device, la resistenza non è mai troppa ed in fatti sono già in corso importanti test che potrebbero consentirci di vedere il primo smartphone con schermo in diamante nel 2019. La Akhan Semiconductor sta lavorando al suo Mirage Diamond Glass con un partner tra i produttori di smartphone ed uno tra quelli di protezioni aftermarket. L'articolo Il primo smartphone con schermo in diamante potrebbe arrivare ...

Gli Smartphone CROSSCALL arrivano nei negozi TIM : CROSSCALL arriva anche nei negozi TIM partendo da CROSSCALL ACTION X-3 e SHARK X-3, due smartphone ideali per coloro che praticano attività all'aperto o lavorano in ambienti difficili. Ecco caratteristiche tecniche, immagini e prezzi dei nuovi arrivati nei negozi dell'operatore. L'articolo Gli smartphone CROSSCALL arrivano nei negozi TIM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Essere pagati per camminare : arriva la nuova app per Smartphone Sweatcoin : La tecnologia e la salute non vanno quasi mai di pari passo. Chi passa molto tempo vicino ad un computer, un telefono o avanti ad una console matematicamente ne risente negativamente sulla salute: si ingrassa, si perde la vista e altro ancora. Dunque, che succederebbe se ci fosse un'applicazione che paga gli utenti in base al numero di passi effettuati? Avete sentito bene, una società ha inventato un'app che paga per fare movimento. La logica è ...

Smartphone in classe : arriva il decalogo - ma le scuole restano autonome : Smartphone, tablet e pc sui banchi di scuola. Ora arrivano poche ma precise regole per il loro corretto utilizzo in classe.Le regoleSarà il docente a decidere come e quando far accendere i vari device agli alunni. Resta quindi la regola base che i cellulari devono essere tenuti spenti, a meno che non lo richieda il professore. Per combattere le "distrazioni", le notifiche dovranno essere disabilitate. Novità anche sul tipo di ...

Smartphone in classe : arriva il decalogo del ministero : Un decalogo che diventerà "elemento che noi forniamo alle scuole sapendo che ogni scuola rimane nella sua autonomia e ogni insegnante nella sua libertà didattica di insegnamento ". Così la ministra ...

iPhone X - arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi Smartphone Apple nel 2018 : iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi dispositivi Apple nel 2018, foto: cnet.com iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple nel 2018 Dopo il ...