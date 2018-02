Sistema elettorale grigionese | fallito un nuovo ricorso

Il Sistema elettorale con cui votiamo il 4 marzo : Il 4 marzo gli italiani si troveranno in mano due schede, una per la Camera, una per il Senato (per gli elettori che hanno già compiuto 25 anni). Sembra che non sia cambiato nulla, in realtà dopo dieci anni abbiamo una nuova legge elettorale (definita Rosatellum, dal nome dell'ideatore, il deputato Ettore Rosato). In Lombardia e nel Lazio gli elettori voteranno anche per le Regionali.Il sistema di voto è misto, nel senso che votiamo sia con ...

Il Rosatellum - il Sistema elettorale che è già da cambiare : Tutti i partiti sono concordi nel pensare che il primo atto della nuova legislatura sarà la riforma elettorale. E si ricomincia da capo