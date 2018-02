Siria | Ghuta; da Usa forte condanna

Siria - Usa condannano attacchi Ghuta : 6.14 Gli Usa condannano i recenti attacchi "contro il popolo Siriano" nella zona di Ghuta da parte della "Russia e del regime di Assad". Lo ha comunicato la Casa Bianca in una nota. Gli Stati Uniti sostengono l'appello delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco, e si appellano alla "Russia e ai suoi partner" affinché rispettino le zone di de-escalation.

Siria : Guterres - Ghuta non può attendere - fermare le armi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : MSF - 13 strutture sanitarie bombardate nella Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : OMS - sei ospedali colpiti nella regione del Ghuta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - bilancio dei bombardamenti su Ghuta sale ad almeno 250 morti : E' di almeno 250 morti e mille feriti il bilancio di 48 ore di bombardamenti sul Ghuta orientale. Lo riferisce l'Osservatorio Siriano innalzando il precedente bilancio. Gli Stati Uniti sono ...

Siria : ong - quasi 200 morti nella Ghuta - 57 bambini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria - la strage dei bambini : 57 morti nel massacro di Ghuta : In seguito all'escalation di violenze e bombardamenti che hanno colpito l'area del Ghuta orientale, più di 350.000 civili sono rimasti intrappolati nelle ultime 48 ore all'interno...

Siria - la strage dei bambini : 27 morti nel massacro di Ghuta : In seguito all'escalation di violenze e bombardamenti che hanno colpito l'area del Ghuta orientale, più di 350.000 civili sono rimasti intrappolati nelle ultime 48 ore all'interno...

Siria - raid governativi sulla Ghuta : circa 100 morti - : Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani ci sarebbero almeno 20 bambini e 14 donne tra le vittime degli attacchi delle forze lealiste avvenuti tra domenica e lunedì nella regione controllata ...

Siria : fonti - nuovi raid governo su Ghuta - 9 civili uccisi : ANSAmed, - BEIRUT, 7 FEB - Almeno nove civili sono rimasti uccisi nelle ultime ore in Siria, nei pressi di Damasco, da raid aerei governativi sull'area assediata della Ghuta orientale, controllata da ...

Siria : Ong - raid governo su Ghuta - sale a 80 numero morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : bilancio dei raid sulla Ghuta sale a 44 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Siria : tv - raid sulla Ghuta - bilancio sale a 30 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...