Sindaco di Roma o profeta del Pd Ecco cosa vuole davvero Calenda Storia e strategia di

Maltempo Roma - il Sindaco Raggi allerta gli uffici : “Pronti in caso di neve” : La Sindaca di Roma Virginia, a quanto si apprende, ha allertato tutti gli uffici competenti – dalla Protezione civile, alla Polizia Locale di Roma Capitale fino al Simu, Atac, Ama, Acea e dipartimento Scuola – perche’ predispongano le misure da mettere in campo in caso di neve sulla Citta’ Eterna. Roma e’ dotata di un piano operativo per affrontare un’eventuale emergenza neve. Raggi, infatti, lo scorso ...

La marcia dei napoletani su Roma - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del Sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

La marcia dei napoletani su Roma comincia in ritardo - dieci bus bloccati dalla Digos : «Perquisita la moglie del Sindaco» : Inviato a Roma Per la terza volta da quando è in carica il sindaco Luigi de Magistris, la sua maggioranza, la giunta e gli arancioni di demA manifesteranno davanti Palazzo Chigi...

GIULIANOVA - 17ENNE ACCOLTELLATO AL VOLTO A SCUOLA/ Il Sindaco Mastromauro - "Fatto gravissimo e da censurare" : GIULIANOVA, 17ENNE aggredito e ACCOLTELLATO al VOLTO a SCUOLA dopo lite con coetaneo compagno di classe: ultime notizie, choc all'Itis e alunno sfregiato. Il commento del preside(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:08:00 GMT)

Roma - Sindaco Raggi : 'Archiviato caso Romeo - su di me fango' : ... ricostruzioni fantasiose e insulti perche' avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica". Lo annuncia il sindaco di Roma Virginia Raggi, postando su Fb la decisione del ...

Nuovo stadio Roma - il Sindaco Virginia Raggi perde la bussola : quando la normalità diventa “un sogno” : Sembrava quasi che stesse svanendo ogni speranza, eppure lo stadio della Roma si farà, nonostante un caos totale creato attorno al progetto. E’ incredibile come in Italia qualcosa di normalissimo altrove come la costruzione di uno stadio, diventi una corsa ad ostacoli. Addirittura il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha definito un sogno quello giallorosso. Ma come, ma quale sogno? Uno stadio non è un sogno, è la normalità in ogni paese ...

Roma - Calenda contro Raggi : “E’ assente. Giunta M5s non sa neppure la matematica”. Futuro Sindaco Roma? “No - sarei un cialtrone” : “Sono contento di essere qui col mio candidato, perché io voto a Roma e voto Gentiloni”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, parlando all’iniziativa “Con Roma” promossa da Francesco Rutelli nell’aula magna dell’Angelicum a Roma, dove il presidente del Consiglio ha presenziato ad una iniziativa elettorale in sostegno della sua candidatura. Il ministro dello Sviluppo Economico, ...

Calenda : “Io Sindaco di Roma? Manco morto” : Roma, 16 feb (Adnkronos) – “Manco morto”. Lo ha detto Carlo Calenda, a un’iniziativa per Roma, alla domanda se si preparasse a diventare sindaco della Capitale. “Se usassi la vicenda del tavolo per Roma per diventare sindaco sarei un cialtrone”, ha aggiunto il ministro dello Sviluppo. L'articolo Calenda: “Io sindaco di Roma? Manco morto” sembra essere il primo su Meteo Web.

Calenda : "Io Sindaco di Roma? Manco morto" : "Manco morto". Lo ha detto Carlo Calenda , a un'iniziativa per Roma, alla domanda se si preparasse a diventare sindaco della Capitale. "Se usassi la vicenda del tavolo per Roma per diventare sindaco ...

Tavolo per Roma - Calenda vs Raggi/ “Va chiuso - Sindaco arrogante e incompetente” : tutte le assenze di Virginia : Calenda contro Raggi, il ministro dello Sviluppo attacca la sindaca di Roma ed annuncia la chiusura del Tavolo. La replica del sindaco, "solo un bluff pre-elettorale"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:10:00 GMT)

CALENDA VS RAGGI - TAVOLO PER ROMA/ Ministro ”incompetente e arrogante” : replica Sindaco “bluff pre-elettorale” : CALENDA contro RAGGI, il Ministro dello Sviluppo attacca la sindaca di ROMA ed annuncia la chiusura del TAVOLO. La replica del sindaco, "solo un bluff pre-elettorale"(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 17:55:00 GMT)

Fermo. Nell'ambito del progetto Retailink per il rilancio del commercio - Calcinaro riceve il Sindaco di Romans e l'assessore di Spoleto : Tidei ha spiegato le funzioni e gli obiettivi della Camera di commercio che valorizza e sostiene l'economia del territorio.

Roma. Zannola : cura Sindaco Raggi su Atac inefficiente. Rischio fallimento : Roma – Zannola: Raggi rischia di far fallire Atac. La sua cura non funziona Roma – Questo il comunicato dell’esponente del Partito Democratico di Roma, Giovanni... L'articolo Roma. Zannola: cura sindaco Raggi su Atac inefficiente. Rischio fallimento su Roma Daily News.

Il grido amaro di Romano Carancini - Sindaco di Macerata - ad Huffpost : "Chi era razzista si arma - chi non lo era lo sta diventando" : "Ci hanno messo duramente alla prova, colpito e ferito". Il sindaco di Macerata, Romano Carancini del Pd, è scioccato. Si trova proprio in piazza della Vittoria, dove ieri è stato arrestato Luca Traini mentre faceva il saluto fascista avvolto in una bandiera tricolore, in mezzo ai fasci littori del monumento in onore della grande Guerra, dopo aver colpito all'impazzata immigrati incrociati lungo la strada e aver sparato contro la ...