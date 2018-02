Silvio Berlusconi | ' Un governo del Pd al 21% sarebbe un colpo di Stato'

Otto e mezzo - Silvio Berlusconi : “Veronica - non mi devi niente. Chiudiamola qui” : Veronica “non mi devi niente, Chiudiamola qui”. Cavaliere Silvio Berlusconi lo è sempre stato, ma forse mai fino a questo punto. Durante il serrato confronto a Otto e mezzo su La7 con Lilli Gruber e Beppe Severgnini, l’81enne leader di Forza Italia ha offerto uno dei suoi momenti di generosa magnanimità. Destinatario, anzi destinataria, l’ex moglie Veronica Lario trovatasi costretta, da una sentenza della Corte d’Appello di Milano datata ...

“Se li tenga pure…”. La cifra choc : Berlusconi i (tanti) milioni a Veronica Lario. Silvio e la rinuncia stellare : “Ma facciamola finita”. Quanti soldi alla ex moglie… : Il botta e risposta continua a suon di frecciatine. Motivo dello scontro, iniziato dal Cavaliere durante la trasmissione “Otto e Mezzo”, su La7, è sempre il divorzio da Veronica Lario. Il 18 febbraio 2014 il tribunale di Monza con una sentenza parziale ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio fra i due. Con la sentenza resa pubblica il 23 giugno 2015, lo stesso tribunale ha determinato l’importo dell’assegno di ...

Silvio Berlusconi : Burocrazia frena imprese Rifare codice per appalti : Silvio Berlusconi prosegue il suo percorso nella campagna elettorale. Il Cavaliere intervenendo nella sede di Roma dell'Ance, l'associazione dei costruttori edili, ha parlato del programma del centrodestra che riguarda proprio l'edilizia: "Io aspetto delle licenze da 40 anni, in due città diverse. Oggi sono venuto a darvi delle buone, buonissime notizie. C’è una Burocrazia ammazza-imprese. Tutte le cose a cui ...

Silvio Berlusconi - la bastonata ad Alessandro Di Battista : 'Linguaggio violento - ne dice una all'ora' : Il nemico pubblico numero uno di Silvio Berlusconi ? È Alessandro Di Battista . Intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, il leader di Forza Italia ha commentato il clima di ...

Silvio Berlusconi rompe il silenzio - l'ultimo sondaggio-bomba : 'Lega sotto di 4 punti - Salvini non sarà premier' : rompe il silenzio elettorale, Silvio Berlusconi , e getta il centrodestra nel caos. Il leader di Forza Italia , intervistato da Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital, snocciola i dati ...

"Calma Silvio - io voglio rispettoNon puoi dirmi di farmi da parte" La lettera di Pirozzi a Berlusconi : Caro Silvio, io non chiedo appoggio ma non tollero offese o toni perentori. Io non dico a voi di togliere Parisi ne voi potete dire a me di farmi da parte. Desidero solo un sacrosanto rispetto Segui su affaritaliani.it

Silvio Berlusconi : 'Il nuovo ministro dell'Economia sarà Renato Brunetta' : Silvio Berlusconi ha incontrato a Roma il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber e ha lanciato Renato Brunetta come ministro dell'Economia nel governo di centrodestra.

Silvio Berlusconi e la foto di gruppo : 'Chi mi tocca il c...?' : Silvio Berlusconi incontenibile a Roma. Raffiche di battute durante la tappa elettorale nella Capitale, anche durante la foto di gruppo col presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Silvio Berlusconi - paura per la sua salute : Marina ordina di cancellare i comizi a Napoli e Palermo : Si fanno sempre più basse le possibilità che Silvio Berlusconi possa tenere tutti i comizi in programma in Siclia, Campania e Puglia. Proprio le regioni in cui il centrodestra, e Forza Italia in ...

Silvio Berlusconi ai giovani di Forza Italia : "Per rimanere giovani vi do la marca delle mie supposte". E indica come votare : "Vi spiego come votare. Barrate il simbolo di Forza Italia e, se proprio a qualcuno Forza Italia sta sulle palle, ci fa una croce sopra e la cancella". Così Silvio Berlusconi ai giovani di Forza Italia che lo aspettavano in piazza San Lorenzo in Lucina saltando al grido: "Silvio, Silvio!".Poco dopo i saluti il leader di Forza Italia si è rivolto ai giovani con una battuta: "Vi dico la cura per essere giovani, vi do la marca delle ...

Alessandra Ghisleri su Silvio Berlusconi : 'Pagherà l'appello agli espulsi M5s - anche se forse era una battuta' : Silvio Berlusconi ha lanciato un appello ai grillini travolti da rimborsopoli, quelli che di fatto verranno espulsi dal M5s subito dopo il voto , poiché al seggio non ci vogliono rinunciare, . Il Cav, ...

Silvio Berlusconi : 'FI vi sta sulle palle? Il 4 marzo metteteci una croce sopra e cancellatela' : Una macchina da campagna elettorale, Silvio Berlusconi. Ma sempre con quel pizzico di senso dell'umorismo e capacità di sdrammatizzare che i candidati della sinistra non riusciranno a imparare nemmeno ...

MILAN - YONGHONG LI VS INCHIESTA GABANELLI/ Video - “ritorno Berlusconi per 300mln” : Silvio - “pura fantasia” : MILAN, YONGHONG Li replica all'INCHIESTA della GABANELLI sulla bancarotta e la cessione del Club: "mie risorse sono sane e regolari". Repubblica, "Berlusconi pronto a ricomprarsi il club"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:55:00 GMT)