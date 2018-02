Sicilia | la nuova sanità non decolla

Massimo Ursino - dirigente di Forza Nuova in Sicilia - è stato aggredito e picchiato a Palermo : Massimo Ursino, segretario provinciale di Forza Nuova in Sicilia, è stato aggredito a Palermo da un gruppo di persone: almeno sei. Intorno alle ore 19 di martedì 20 febbraio Ursino, che stava camminando in via Dante, nel centro della città, The post Massimo Ursino, dirigente di Forza Nuova in Sicilia, è stato aggredito e picchiato a Palermo appeared first on Il Post.

Regione Sicilia - nuova circolare sulla pubblicazione degli atti : Un adempimento superfluo, con una sanzione abnorme. È quello previsto dal comma 1 dell’art. 6 della legge regionale 26 giugno 2015 n. 11 che sancisce “Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare per estratto nei rispettivi ...

Turismo : Musumeci - in Sicilia serve nuova strategia - non si vive di rendita : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – “A due mesi dall’insediamento ci stiamo interrogando come Governo regionale su quello che è possibile fare, su quello che non è stato fatto e su quello che è stato fatto male. Abbiamo capito di non poter vivere di rendita: il turista non si aspetta, va cercato a casa propria. serve una nuova strategia turistica, abbiamo la materia prima ma abbiamo perso alcuni appuntamenti importanti”. A ...

Sicilia : Enel - terminati lavori per nuova rete elettrica ad Agrigento : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - Completato il potenziamento della rete elettrica in alcune contrade del Comune di Agrigento. I tecnici dell'azienda hanno concluso i lavori per la realizzazione di una nuova linea in media tensione (20.000 Volt), lunga circa due chilometri, e che comprende le contrade Z

Sicilia : Lagalla - con nuova programmazione traguardo occupazione (2) : (AdnKronos) - Fra gli argomenti di discussione, la legge 24 del '76 che, secondo quanto dichiarato da molti tra i presenti, va profondamente revisionata perché non risponde più alle esigenze attuali del settore. Sollevato anche il problema dell’inadeguatezza, spesso riscontrata, della pubblica ammin

Sicilia : Lagalla - con nuova programmazione traguardo occupazione : Palermo, 18 gen. (AdnKronos) - La necessità di valorizzare l’artigianato, di guardare al terzo settore come una vera impresa sociale, di sostenere l’industria 4.0 e i processi di internazionalizzazione dei mercati. Sono questi alcuni dei temi emersi nell'incontro di oggi, a Palazzo d’Orleans, tra i

Gabriele Cirilli in scena in Sicilia con nuova versione di #TaleEQualeAME : 'Amo la Sicilia e non lo dico per piaggeria - racconta - con l'Isola ho un rapporto speciale e lo ribadisco ogni volta che ne ho l'occasione, anche quando non ho spettacoli dalle vostre parti. Il ...

Chimento nuova presidente di BCSicilia di Alia : L'assemblea degli iscritti alla BCsicilia di Alia ha eletto presidente Elisabetta Chimento. In programma la giornata di studi su "età del bronzo"

Sicilia : nuova scossa di terremoto ben avvertita alle isole Eolie - i dati INGV : nuova scossa ben avvertita alle isole Eolie. Tremori in tutto l'arcipelago. Ecco i dati dell'INGV. Sicilia/ Una nuova scossa di moderata entità è stata registrata oggi 9 gennaio 2018, esattamente...