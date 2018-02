“Sì | si sono lasciati” Avevano fatto sognare tutti a Uomini e Donne | ma ora gli indizi

“Mio Dio… la sua pancia”. È incinta e si ritrova piena di lividi assurdi. I medici la visitano - sono preoccupatissimi e quando arrivano in sala parto restano senza parole : “Signora - guardi qui…” : Il desiderio di avere dei bambini per molte coppie è grande, ma non sempre questa volontà si traduce in realtà. Guillermina Garcia e suo marito, Fernando, vivono negli Stati Uniti, avevano già una figlia, Julieta, e non riuscivano a darle un fratellino. Così la donna ha deciso di sottoporsi ad alcune cure per la fertilità. Alla fine è rimasta incinta e la felicità era alle stelle. I due coniugi sapevano perfettamente che c’erano molte ...

È morto il compositore Johann Johannsson - autore delle colonne sonore di “Arrival” - “Sicario” e “Mother!” : È morto a 48 anni il compositore islandese Johann Johannsson, famoso soprattuto per essere stato l’autore delle colonne sonore di Arrival, Sicario e Mother! e due volte candidato al premio Oscar come autore della migliore colonna sonora. Johannsson — ha The post È morto il compositore Johann Johannsson, autore delle colonne sonore di “Arrival”, “Sicario” e “Mother!” appeared first on Il Post.

“Si sono picchiati!”. Rissa a Uomini e Donne : volano sputi e pugni. Al trono classico momenti di grande tensione. Choc in studio : Se qualcuno si lamenta del grado di non eleganza di Uomini e Donne, oggi ha avuto una triste conferma. Nel corso dell’amata trasmissione di Maria De Filippi, infatti, è andato in onda quello che nessuno avrebbe mai voluto vedere. Protagonisti di un siparietto a dir poco trash sono stati Emanuele Trimarchi e Lorenzo Riccardi che si sono azzuffati in studio. In particolare quest’ultimo non si è ancora dichiarato per nessuna ...

“Si impigliano in vagina durante il sesso’’. Se anche le tue piccole labbra lo fanno - c’è qualcosa (che non ti piacerà) che devi sapere subito. Ma - per una brutta notizia - ce ne sono diverse che ti faranno molto piacere : Se c’è qualcosa della tua vagina che ti rende insicura, sappi che in tutta probabilità non sei sola. È vero: avresti voglia di confrontarti e parlarne con altre donne ma non sempre è facile farlo. D’altronde l’argomento è imbarazzante ed è normale che non se parli tanto facilmente. Ora, per farvi stare tranquille, vi elenchiamo le maggiori preoccupazioni che hanno le donne e che, appunto, riguardano la vagina. La prima preoccupazione ha a che ...

Milan - Gattuso : “Siamo giovani e certe cose possono succedere” : L’intervista di Gattuso nel post-match Udinese-Milan. Dopo tre successi consecutivi, il Milan contro l’Udinese, pareggia. Un pareggio che non accontenta nessuna delle due squadre. Un’ 1-1 maturato per “colpa” dei giocatori del Milan. Infatti nel primo tempo, i rossoneri giocavano da squadra, cercando spesso Bonaventura, Andrè Silva e Suso. Proprio quest’ultimo aveva portato in vantaggio il Milan, con un ...

Il matrimonio di Ricky Martin - arriva il “Sì” dopo due anni di fidanzamento con Jwan Yosef : “Ci siamo scambiati i voti - ora sono un marito” : Il matrimonio di Ricky Martin è alle porte: la notizia è rimbalzata sul web nelle ultime ore, scatenando l'euforia dei fan. Dunque, anche per il sex-symbol latinoamericano è arrivato il fatidico "Sì!". È tutto vero, Ricky Martin e il compagno Jwan Yosef si sono sposati, ad insaputa di tutti. "sono un marito" è l'annuncio riportato da E! News, che ha recentemente intervistato il cantante portoricano di La copa de la vida, in occasione della ...