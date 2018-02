Short track | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la Corea del Sud vuol chiudere in

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana - ultima carta nei 1000 metri : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà un giovedì di passione, perchè seguiremo i 1000 metri femminili con protagonista Arianna Fontana. La valtellinese andrà a caccia della terza medaglia in questi Giochi Olimpici, dopo l’oro nei 500m e il bronzo in staffetta. La portabandiera azzurra ci proverà in quella che ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana a caccia del tris nei 1000 metri : Due medaglie al collo e la voglia di mettere di mettersene anche una terza per completare una Olimpiade che è già da leggenda. Arianna Fontana si presenta domani per l’ultima volta sul ghiaccio coreano e lo farà a partire dai quarti di finale dei 1000m, con la possibilità di eguagliare (almeno come numero di podi) il bottino conquistato quattro anni fa a Sochi. In Russia la valtellinese vinse un argento e due bronzi, mentre a PyeongChang ...

PyeongChang - le azzurre dello Short track : Corea squalificabile : PyeongChang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, La finale della staffetta 3000 metri dello short track femminile alle Olimpiadi invernali di PyeongChang ha regalato all'Italia una medaglia d'...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 22 febbraio e gli italiani al via. Orario d’inizio e come vedere la gara in tv e Diretta Streaming : Ultima giornata di gare, domani 22 febbraio, sulla Gangneung Ice Arena per lo Short track in queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Dopo la gioia dell’argento in staffetta diventando l’atleta più medaglia ai Giochi in questa specialità, Arianna Fontana va a caccia dell’ultimo risultato di prestigio nei 1000 metri. Sarà la “Freccia bionda” a rappresentare il Bel Paese e, come sempre, sarà spettacolo. Le ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : anche la Corea del Sud andava squalificata? L’Italia avrebbe vinto l’oro in staffetta… : E’ successo di tutto nella finale della staffetta femminile di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia ha vinto la medaglia d’argento dopo le squalifiche di Cina e Canda, mentre la Corea del Sud si è aggiudicata l’oro (bronzo all’Olanda, vincitrice della Finale B). La sensazione, tuttavia, è che anche le asiatiche potessero meritare una penalizzazione. Riguardando attentamente le immagini ...

TG Olimpico - edizione pomeridiana martedì 20 febbraio. Italia in festa : argento nello Short track - bronzo nel biathlon

Olimpiadi - la staffetta dello Short track è d’argento. Con la Var | : Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch eguagliano il terzo posto di Sochi: è l’ottava medaglia dell’Italia. Oro alla Francia (per Fourcade è il terzo), argento alla Norvegia

Short track - Arianna Fontana leader di un gruppo magistrale. L’Italia alle Olimpiadi non tradisce mai : Quattro anni fa il bronzo, oggi l’argento. L’Italia nella staffetta femminile alle Olimpiadi non tradisce mai. Un altro capolavoro da parte delle azzurre, che sono state protagoniste di una delle finali più incredibili nella storia della rassegna olimpica, con addirittura due squalifiche ed un bronzo assegnato alla vincente della finale B. Serviva una gara perfetta ed è proprio quello che ha fatto il quartetto azzurro, che ha ...