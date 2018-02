Serie B | sorpresa De Canio per l' Unicusano Ternana Contratto triennale

LIVE Napoli-Lazio - Serie A 2018 in DIRETTA 0-0 : le formazioni ufficiali. Sorpresa Tonelli : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'anticipo serale del sabato della 24ma giornata del campionato di calcio di Serie A . Si sfidano, allo Stadio San Paolo di Napoli alle 20.45, i padroni di ...

Serie C - Bisceglie- Lecce : sorpresa sugli spalti : Nei giorni immediatamente precedenti al match tra Lecce e Bisceglie si sono consumate le polemiche riguardanti l'apertura o meno dello stadio. Inizialmente si è optato per una chiusura totale dello stadio, poi dopo un sopralluogo, si è decisa la chiusura parziale (cioè soltanto per i tifosi del Lecce). La gara si è svolta dunque con i soli tifosi del Bisceglie presenti, ma nonostante questo il Lecce è riuscito a portare a casa l'intera posta in ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : sorpresa Cremonese (23^ giornata) : Risultati Serie B, 23^ giornata: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite. Secondo turno di ritorno nel campionato cadetto: il Palermo ospita il Brescia al Barbera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:49:00 GMT)

Serie C mercato : tris d'assi per il Lecce - Catania e Pisa preparano la sorpresa Video : Manca una settimana alla fine del #Calciomercato, il 31 ci sara' lo stop alle trattative e i club potranno rituffarsi, con maggiore serenita', nei campionati di competenza. In Serie C, è tempo di definire gli affari che da giorni vanno avanti senza pausa. La Reggina proprio oggi, 24 gennaio, avrebbe perfezionato l'acquisto dal Fano del difensore Manuel Ferrani, come riportato su Sportitalia. ll Siracusa, ha ufficializzato l'ingaggio ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A 2018 : nessuna sorpresa - il Famila Schio procede spedito in testa alla classifica : La 15a giornata della Serie A di Basket femminile non ha portato particolari sorprese nei cinque match in programma. Il Famila Schio prosegue spedito il proprio cammino in vetta alla graduatoria. La formazione veneta ha avuto vita facile sul parquet della Meccanica Nova Vigarano, battuta per 64-87. Poco hanno potuto le padrone di casa contro lo strapotere delle scledensi, che hanno condotto sin dall’avvio spaccando definitivamente ...

Elementary 6 ci sarà - rinnovo a sorpresa per la Serie : episodi e anticipazioni sesta stagione : Mentre il pubblico italiano sta guardando l'ultimo episodio su Rai2, le vicende di Sherlock e Joan non si fermeranno qui: Elementary 6 ci sarà. Lo scorso maggio, il network CBS ha rinnovato a sorpresa la serie tv basata sui romanzi di Arthur Conan Doyle annunciando la produzione di una sesta stagione. Infatti, Elementary era tra gli show a rischio cancellazione negli Stati Uniti, a fronte di ascolti molto bassi rispetto alla media registrata ...

Sorpresa Witsel : Contatto con la Big di Serie A! : ... con il braccio destro di Sabatini - Massara - che avrebbe visionato in Cina il nazionale belga come riporta 'Rai Sport'. Si tratterebbe comunque solo di semplice sondaggio viste le oggettive ...

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

OUTLANDER - Annuncio a sorpresa sul rinnovo della Serie : Annuncio sorprendente da parte dei piani alti di Starz!Leggiamo insiemeL'Amministratore Delegato di Starz, Chris Albrecht, ha rivelato oggi che sono in corso delle "discussioni produttive sul futuro della serie" con Sony TV."Non mi preoccuperei troppo al riguardo", ha risposto Albrecht alla domanda su un possibile rinnovo di OUTLANDER, ricordando ai giornalisti, riuniti per l'annuale Television Critics Association, che Diana Gabaldon ha scritto ...

Serie A - Roma-Atalanta 1-2 : sorpresa all'Olimpico - in gol Cornelius e De Roon : ROMA - L'Atalanta dei miracoli compie l'ennesimo capolavoro della stagione: oggi è il turno della Roma, messa in ginocchio (2-1) dalle reti di Cornelius e De Roon. Quest'ultimo lascia la squadra di ...

LIVE Milan-Atalanta - Serie A in DIRETTA : Kalinic e Çalhanoglu dal 1' - nessuna sorpresa tra le fila orobiche : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Atalanta, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A 2017-2018. Un incontro spartiacque per la compagine allenata da Rino Gattuso che reduce dal pesante ko esterno contro il Verona (3-0; con conseguente ritiro punitivo, vuole rimettersi in carreggiata centrando i tre punti tra le mura amiche di San Siro. Non sarà facile per i rossoneri centrare l’obiettivo. I bergamaschi sono ...

Sorpresa Genoa : Giuseppe Rossi entra nella lista per la Serie A - “tagliato” un nome inaspettato : Giuseppe Rossi entra nella lista per la Serie A. Il calciatore dopo buoni guizzi fatti vedere in Coppa Italia contro la Juventus, sarà ora schierabile anche in campionato. Per inserire l’attaccante in lista però, Ballardini ha dovuto fare spazio e l’escluso è a dir poco sorprendente e sembra essere un chiaro messaggio al mercato. Si tratta di Palladino, calciatore che palesemente non rientra più nei piani del club ed a gennaio verrà ...

Serie B : manovre di mercato - nell'altra classifica - a sorpresa - spunta un club Video : In casa Pescara doveva essere un incontro chiarificatore e così è stato tra il tecnico [Video] Zeman e la dirigenza abruzzese. Tutte le voci su un possibile esonero del boemo e i probabili candidati pronti a subentrargli, per adesso, sono stati accantonati dopo la lunga riunione di ieri. Grazie ai buoni uffici dei ds Pavove e Leone, Zeman rimane al suo posto spazzando via le tensioni che il tecnico aveva creato alla dirigenza dopo la sua ...