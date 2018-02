Serie A | valzer di portieri | pronta una ‘reazione a catena’ | novità clamorose

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Il campionato diA è entrato nella fase decisiva ma già si pensa alla prossima stagione ed in particolar modo al calciomercato. In particolar modo si preannuncia undi, nomi clamorosi per la sessione estiva. Il pezzo pregiato sarà sicuramente Gigio Donnarumma, potrebbero essere infatti gli ultimi mesi in rossonero per il portiere,un’offerta shock da parte del Psg. Ed il Milan? I rossoneri stanno provando ad anticipare per l’arrivo del portiere Reina del Napoli, l’estremo difensore è in scadenza di contratto e non rinnoverà con il club azzurro, può rappresentare l’uomo giusto per il dopo Donnarumma. Il nome in pole per il dopo-Reina al Napoli è quello di Leno del Bayer Leverkusen, nel contratto presente una clausola rescissoria ed il presidente De Laurentiis potrebbe approfittarne. Un altro portiere appetibile sul mercato è il ...