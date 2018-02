Se Guttuso fosse vivo | voterebbe a destra

ilgiornale

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Seancora- avrebbe due anni meno di Gillo Dorfles - alle prossime elezioni RenatoForza Italia. O comunque un partito moderato di centro, in spregio allo scherzetto che la cultura di sinistra gli ha tirato da quando non c'è più, dal 1987. Colui che un tempo esprimeva la linea ufficiale del Pci, uno da cui il segretario Togliatti prendeva ordini in nome di una coerenza legata al Picasso post Guernica, l'incontrastato dominatore dei salotti romani, «amante» del popolo e presente in ogni collezione della buona borghesia, è stato spazzato via, trattato come un paria, da quella stessa sinistra che ha imposto l'arte concettuale e fondato il sistema dei musei. I «progressisti», infatti, non amano la pittura. Se poi è figurativa, la disprezzano proprio. E, galantuomo siciliano, non ammetteva ...