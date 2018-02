Scossa di terremoto nella zona di Reggio Emilia

Terremoto a Genova - scuole evacuate : Scossa lieve ma tanta paura - epicentro a Cogorno : paura nel genovese per una scossa di Terremoto avvertita dopo delle 13 nell'entroterra di Chiavari e di Lavagna: apparentemente non ci sono stati danni nè feriti. Alcune scuole sono state...

Terremoto in Messico - un'altra Scossa di magnitudo 6.0 | : Il sisma è stato avvertito nello Stato di Oaxaca, nel sud del Paese. Ancora da verificare eventuali vittime o danni a persone e cose. Nella stessa zona sabato 17 febbraio i sismografi hanno registrato ...

Terremoto in Messico - un'altra Scossa di magnitudo 5.9 - : Il sisma è stato avvertito nello Stato di Oaxaca, nel Sud del Paese. Ancora da verificare eventuali vittime o danni a persone e cose. Nella stessa zona, sabato 17 febbraio i sismografi hanno ...

Nuova forte Scossa di terremoto in Messico [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Sanremo. Ennesima Scossa di terremoto. Tremano anche Isole Eolie : Trema ancora la Liguria. La nuova scossa di terremoto è di magnitudo 3.2. E’ stata registrata alle 5:47 in Francia e

Terremoto - forte Scossa scuote il Regno Unito : epicentro in Galles tra Swansea e Cardiff - paura anche in Inghilterra : Una forte scossa di Terremoto ha colpito il Regno Unito alle 15:31 di oggi pomeriggio: l’ epicentro è stato localizzato nella costa meridionale del Galles e precisamente nel villaggio di Neath, ad appena 10km da Swansea e a circa 50km da Cardiff . La scossa è stata di magnitudo 5.0 secondo i primi dati diffusi dal Centro Sismico Euro Mediterraneo, e s’è verificata a circa 10km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita ...

Messico - Scossa di terremoto di magnitudo 7.2. Precipita un elicottero durante sopralluogo : due morti : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.5 è stata registrata alle 17,39 di venerdì 16 febbraio ora locale (00,39 in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell’agenzia sismologica statunitense Usgs, il terremoto ha avuto ipocentro a 25 km di profondità ed epicentro circa 30 km da San Agustín Chayuco nello Stato di Oaxaca, ma è stata avvertita in tutto il centro e il sud del Paese. Al momento non si sono registrate vittime, ...