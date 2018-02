Scoperte le pitture rupestri più antiche e sono opera dell’Homo di Neanderthal

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 febbraio 2018) Bisogna riportare un po’ più indietro le lancette che hanno segnato il lungo tempo della preistoria.statelepiùdel mondo, si trovano in Spagna edei, che le hanno decorate almeno 64.000 anni fa, ossia 20.000 anni primaSapiens. I ricercatori hanno ritrovato anche le conchiglie usate per mescolare i colori, che risalgono a 115.000 anni fa. Il risultato, che riscrive la preistoria, è pubblicato su Science e Science Advances, in due ricerche coordinate dall’Istituto tedesco Max Planck e parlano anche italiano. Le“riscrivono il nostro punto di vista sulla preistoria antica, perché indicano che l’uomo è diventato ‘umano’ prima di quanto immaginato” ha detto all’Ansa il geoarcheologo Diego Angelucci, dell’Università di Trento, fra gli autori della ricerca.Dipinti e ...