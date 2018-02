Sconcerti duro | ' Nainggolan è scomparso | in imbarazzo'

Sconcerti duro : 'Il giocatore deve lasciare l'Inter' : In casa #Inter nonostante l'attenzione sia completamente rivolta al campo visto che domenica si affrontera' il Chievo allo stadio Meazza, alle ore 15, nel match valido per la quindicesima giornata, intorno alla squadra nerazzurra continuano a circolare varie voci di mercato, sia per quanto riguarda gli acquisti, sia per quanto riguarda le eventuali cessioni. La societa' nerazzurra è pronta a muoversi in vista della prossima sessione di ...