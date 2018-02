Sciopero Air France | il sindacato chiede aumenti «alla tedesca»

A causa di uno Sciopero - oggi Air France cancellerà decine di voli : Air France ha detto che cancellerà decine di voli giovedì 22 febbraio a causa di uno sciopero dei suoi dipendenti. Le cancellazioni riguarderanno circa la metà dei voli a lunga percorrenza in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Parigi Charles de The post A causa di uno sciopero, oggi Air France cancellerà decine di voli appeared first on Il Post.

Sciopero Air France - cancellato 50% dei voli a lungo raggio da Parigi - : Giovedì 23 febbraio, il personale di volo e di terra incrocierà le braccia. La società invita a controllare sul sito le rotte in programma per la giornata

Ryanair - sindacati : domani Sciopero nazionale - avviare confronto : Roma, 9 feb. , askanews, 'domani, sabato 10 febbraio, sciopero nazionale dalle 10 alle 14 , ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul ...

Ryanair - il personale italiano incrocia le braccia : domani Sciopero di 4 ore : domani sciopero nazionale dalle 10 alle 14, ridotto a quattro ore su richiesta della Commissione di Garanzia, di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano. A proclamare la protesta ...

Sciopero Ryanair in Italia - voli a rischio il 10 febbraio : (Foto: Getty) Sabato 10 febbraio, in tutta Italia, i dipendenti di Ryanair potrebbero incrociare le braccia, così come annunciato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl, Filt, Fit e Uiltrasporti che lamentano scarsa serietà, da parte del vettore irlandese, nelle trattative. I sindacati sostengono che “è decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo. Deve essere invece immediatamente avviato ...

Ryanair : ecco quando e perché ci sarà lo Sciopero nazionale Video : Ancora grattacapi, a causa di complicate trattative per il rinnovo dei dipendenti della compagnia low cost #Ryanair. Nelle ultime giornate in realta' l'attenzione era virata sulle modifiche ai viaggi con la compagnia irlandese, in particolare con le rettifiche ai bagagli. Dal 2018 infatti solo i possessori di un biglietto con priorita' potranno far salire a bordo il classico trolley, con il resto dei passeggeri che dovra' invece a priori ...

Ryanair in Sciopero il 10 febbraio : Dopo essere riuscita a evitare lo sciopero dei suoi piloti in Italia, Ryanair deve ora fare i conti col personale di terra, deciso a incrociare le braccia il prossimo 10 febbraio. I sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno annunciato ieri la protesta «per il mancato avvio di un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle tutele sociali di tutto il personale». Secondo le tre ...

Ryanair - Sciopero il 10 febbraio : Roma, 10 gen. (AdnKronos) - sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano. A proclamare e annunciare la protesta unitariamente sono ...

Ryanair - i sindacati : 'Sciopero il 10 febbraio - serve un confronto' : "Sciopero per l'intera giornata di sabato 10 febbraio di tutto il personale Ryanair di base sul territorio italiano". A proclamare la protesta sono stati i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti ...

Sciopero Ryanair - il 10 febbraio a terra tutto il personale - : L'astensione è stata programmata per l'intera giornata. Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono un confronto che vada oltre le "dichiarazioni mediatiche" della compagnia

Ryanair - indetto lo Sciopero per il 10 febbraio : Si complicano le trattative per il rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti Ryanair. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno indetto uno sciopero per sabato 10 febbraio dato che giudicano decisamente insufficiente ciò che Ryanair, al di là delle dichiarazioni mediatiche, ha oggi messo in campo".Secondo i sindacati non è ancora partito "un confronto serio sui temi del contratto collettivo di lavoro e delle ...