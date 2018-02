Sci alpino | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | Kristoffersen davanti a tutti nella

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Sofia Goggia dà forfait e non sarà al via della combinata alpina : Un vero proprio fulmine a ciel sereno quello che arriva dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sofia Goggia, neo campionessa olimpica della discesa libera femminile, non prenderà parte alla gara di combinata alpina alla quale era iscritta col pettorale n.16, in programma alle 3.30 italiane (prima manche di discesa libera). Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la bergamasca ha deciso di dare forfait, uscita frastornata dal ...

LIVE Sci alpino - Combinata femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia dà forfait all’ultimo momento! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Combinata alpina femminile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le ragazze dello sci tornano in scena in questa prova che contempla la discesa libera e lo slalom in cui la completezza tecnica ed il coraggio faranno la differenza. La donna da battere sarà Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare tutte e cinque le gare individuali ma, complice la delusione del ...

LIVE Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : scontro titanico tra Hirscher e Kristoffersen - Moelgg ci prova : Buonanotte e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Sarà uno scontro titanico tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen! L’austriaco andrà a caccia di uno storico tris: era arrivato in Corea senza nemmeno un oro olimpico ed ora ne ha già vinti due, in combinata e gigante. La tripletta è alla sua portata, considerando che in stagione ha vinto sei Slalom su otto disputati. Una di queste ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : chi traccerà le due manche di slalom? Stefano Costazza disegnerà la seconda : Ultima gara individuale per lo sci alpino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Lo slalom chiude il programma delle gare singole, in attesa della “prima” del team event sabato. Un nome spicca sugli altri, quel Marcel Hirscher che era arrivato in Corea senza medaglie d’oro al collo e che sulle piste olimpiche ne ha trovate addirittura due. Inevitabile considerarlo favorito, tenendo conto anche del bottino ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : quali scenari per la combinata femminile? La manche chiave sarà la discesa : Lo sci alpino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 vivrà domani l’ultimo evento individuale, prima dello spettacolo del team event di sabato. Domani è in programma la combinata, anticipata di un giorno per via del maltempo previsto per venerdì. Un cambio di programma inaspettato, che non altera però i valori in campo. La donna da battere è Mikaela Shiffrin: l’americana era arrivata con l’intento di disputare ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Stefano Gross stringe i denti per lo slalom : “Domani sarò in gara - ho un po’ di dolore” : Stefano Gross sarà regolarmente al via dello slalom alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurro temeva di dover rinunciare all’evento a causa di uno stiramento che si era procurato l’altro giorno. Stefano Gross oggi ha confermato la sua presenza rilasciando questa dichiarazione alla Fisi: “Ho girato un po’ questa mattina ed è andata meglio di come pensavo. Fa un po’ male, ma ho già sciato altre ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : contusione al ginocchio per Federica Brignone. A rischio la combinata? : Federica Brignone rischia di non partecipare alla combinata in programma domani alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia di bronzo in gigante, oggi è caduta durante la discesa libera vinta da Sofia Goggia. La 27enne è stata visitata dal medico dopo l’uscita di gara e dai primi esami sembra che abbia riportato una contusione al ginocchio sinistro. La nativa di Milano si sta ...

Sci alpino - Slalom Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Giovedì 22 febbraio si svolgerà lo Slalom maschile di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La prima manche si svolgerà alle 2.00 (ora italiana), la seconda alle 5.30. La gara sarà trasmessa in tv su Rai2 ed Eurosport. LA startlist E I pettorali DI PARTENZA DELLO Slalom MASCHILE 1 511996 YULE Daniel 1993 SUI 2 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA 3 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 4 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 5 53831 ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Marcel Hirscher per il tris d’oro in slalom. Moelgg e Gross ci provano per il podio : Ad un passo dalla storia. Marcel Hirscher si prepara a vivere una gara che lo può proiettare tra i più grandi di sempre dello sci alpino. Domani è in programma lo slalom maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e l’austriaco è il grande favorito per la vittoria finale: vuole conquistare la sua terza medaglia d’oro nella rassegna olimpica, un’impresa riuscita in passato solamente a Toni Sailer e Jean-Claude Killy. Anche ...

Sci alpino - Sofia Goggia e un futuro sempre più ambizioso. Con la Coppa del Mondo generale nel mirino : Sofia Goggia è entrata nella leggenda dello sport italiano. La bergamasca è la prima sciatrice azzurra a conquistare la medaglia d”oro in discesa libera alle Olimpiadi Invernali. Basta probabilmente questo per spiegare la straordinaria impresa di Sofia, un risultato eccezionale e che è solo il punto di partenza per una carriera che si prospetta essere tra le più vincenti di sempre per l’Italia. Il futuro è tutto dalla parte ...

Sci alpino - quanti soldi guadagna Sofia Goggia? Tra l’oro olimpico e le vittorie in Coppa del Mondo - montepremi stellare : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano, è la nuova Campionessa Olimpica di discesa libera. A PyeongChang ha dominato tutte e si è messa al collo la medaglia d’oro. Un’apoteosi per la bergamasca che è diventata la prima azzurra capace di vincere un titolo a cinque cerchi nella disciplina più veloce, la seconda in assoluto considerando anche il settore maschile (Zeno Colò nel 1952). La gloria sportiva sarà ...