Sanremo Young | Antonella Clerici svela gli ospiti della 2^ puntata

Simona Ventura a Sanremo Young/ Silurata da Mediaset - torna in Rai da Antonella Clerici : il rilancio all'Isola : Simona Ventura giudice d'eccezione della seconda puntata di Sanremo Young dopo il no di Mediaset ad un programma sportivo con la sua conduzione, si consolerà in Rai da Antonella Clerici?(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 22:04:00 GMT)

Simona Ventura torna in Rai per la seconda puntata di Sanremo Young. Ritorna su quel palco dopo la sua conduzione del 2014 : SuperSimo, al secolo Simona Ventura sta per tornare in Rai. Non con un suo programma come molti si auspicherebbero ma solo per accompagnare Antonella Clerici nella seconda puntata di Sanremo Young. Simona Ventura ospite di Antonella Clerici E’ inevitabile che il nome di Simona Ventura scateni un po’ gli animi: in questi giorni è stata indetta persino una petizione per farla tornare all’Isola dei Famosi, ma la bionda conduttrice di Chivasso si ...

Antonella Clerici - pronto lo scippo a Mediaset per Sanremo Young : chi porterà sul palco dell'Ariston : Antonella Clerici ha tutte le intenzioni di far esplodere gli ascolti del suo Sanremo young , il talent show trasmesso dal palco dell'Ariston. E per farlo non va troppo per il sottile, invitando a ...

Paolo Bonolis a Sanremo Young e la battutina su Claudio Baglioni : cosa ha detto in diretta : Ospite insieme a Richard Gere della prima puntata di Sanremo Young Paolo Bonolis ha calcato il palco dell'Ariston insieme a Antonella Clerici, detto la sua sulla 68° edizione del Festival appena ...

Paolo Bonolis al Festival 2019?/ Video - le frecciatine a Claudio Baglioni a Sanremo Young : Paolo Bonolis, ospite a Sanremo Young di Antonella Clerici, esclude la partecipazione come conduttore e direttore artistico al Festival 2019. E lancia una frecciatina a Claudio Baglioni(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 12:40:00 GMT)

Sanremo Young - ascolti tv : ottimo esordio per Antonella Clerici : Antonella Clerici vince la serata con gli ascolti di Sanremo Young Dopo circa un anno Antonella Clerici è tornata in prima serata. Da ieri sera infatti, è partita la nuova avventura televisiva della bionda riccioluta di Rai 1 che risponde al nome di Sanremo Young. Un nuovo talent show ma questa volta non sui bambini come presentò precedentemente in Ti lascio una canzone ma adolescenti dai 14 ai 17 anni. Inoltre lo scenario non è del tutto ...

Antonella Clerici - contratto in scadenza con la Rai : cosa farà dopo Sanremo Young? : FUNWEEK - La vita di Antonella Clerici sta per cambiare. Entro l'estate si deciderà il futuro della conduttrice, decisa a voltare pagina. In vista della scadenza del suo contratto con la Rai, la ...

Antonella Clerici - i dati di ascolto venerdì 16 febbraio premiano Sanremo Young : Parte col botto il talent su Raiuno Sanremo Young , condotto da Antonella Clerici . Nel prime time, come riporta gossipetv.it, lo share è stato del 20,3%, pari a 4.513.000 spettatori. Nettamente ...

Ascolti : Sanremo Young a 4 - 5 milioni (20 - 41%) - Immaturi staccatissimo al 12 - 03% : Ascolti tv di venerdì 16 febbraio 2018. Chi ha vinto in prima serata? Ascolti tv di venerdì 16 febbraio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata su Rai1 prima puntata di Sanremo Young con Antonella Clerici. Risultati? 4.513.000 spettatori (20,41% di share). Il dato si riferisce al prime time, non all’access (17,1% […] L'articolo Ascolti: Sanremo Young a 4,5 milioni (20,41%), Immaturi staccatissimo al 12,03% proviene da ...