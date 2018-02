Sampdoria |  il ds Osti spaventa i tifosi | cessioni illustri in vista!

calcioweb.eu

(Di giovedì 22 febbraio 2018) “Faremo altre plusvalenze in futuro, Torreira è un giocatore molto richiesto, ma potremo farle anche con Praet, Bereszynski e Kownacki. Lavoriamo in quattro: io, Romei, Pradè e il capo scout. Ci confrontiamo giornalmente e poi l’ultima parola è quella di Ferrero”. Il ds della, Carlo, ha un po’to idel Doria parlando a Sky sport. Il dirigente infatti ha parlato diche di certo non faranno piacere ai, che di certo preferirebbero che i big della rosa citati darestassero ancora a lungo alla corte di Giampaolo. Probabilmente invece così non sarà, e laè attesa ad un’estate ricca di scossoni. Le offerte non mancheranno ed‘gusta’ già qualche plusvalenza. L'articolo, il dsinsembra essere il primo su CalcioWeb.