Salvini | euro non irreversibile | eventuale uscita va concordata

Renzi : non paga Salvini uscita da Euro : 16.04 "Siamo al rush finale" della campagna elettorale, occorre fare "un lavoro scientifico sugli indecisi andando casa per casa". Così il segretario del Pd Renzi. "Dobbiamo arrivare a essere il primo partito e il primo gruppo parlamentare", ribadisce. "In questa legislatura abbiamo abolito il finanziamento ai partiti.Con la legge abbiamo restituito molti più soldi del M5S", dice Renzi."Se uscissimo dall'Europa, avremmo molte difficoltà e il ...

Rimborsi M5S - quasi 800mila euro di 'ammanchi'. Di Maio : 'Settimana dell'orgoglio'. Salvini ironico : contano gli scontrini : ' Dimostreremo che siamo l'unica forza politica della storia che ha tagliato per 23 milioni di euro gli stipendi dei parlamentari'. Di Maio ha spiegato che tra i parlamentari citati, Ivan della Valle ...

Renzi elogia il Cavaliere : Non è come Salvini - in Europa ha credibilità : Moderazione prima di tutto. Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo dove si è scontrato con il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, ci tiene a sottolineare che gli estremisti sono estremisti in tutto e quindi poco affidabili. E per questo si permette anche un assist al leader di Forza Italia. «Berlusconi - spiega alla Gruber - è riconosciuto dal Ppe, ha una credibilità. Salvini è ritenuto un pericolo per l'Europa». ...

Renzi : Berlusconi riconosciuto dal Ppe. Di Salvini in Europa non si fida nessuno : "Berlusconi è riconosciuto dal Partito Popolare Europeo. Su questo sono intellettualmente onesto. Di Salvini, invece, in Europa non si fida nessuno, è percepito come un pericolo per l'Europa". A dirlo è Matteo Renzi ospite a Otto e Mezzo su La7. Il segretario democratico ha auspicato di poter cambiare insieme a loro il trattato di Dublino: "Vorrei che con Salvini e Berlusconi si possa lavorare per modificare ...

Renzi : Salvini in Europa è ritenuto un pericolo : Roma, 12 feb. , askanews, - "Berlusconi è riconosciuto dal Ppe, Salvini è ritenuto un pericolo per l'Europa". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, nella registrazione di 'Otto e mezzo' in ...

Lega - Salvini : uscita concordata da euro : L'euro è principale causa del nostro declino economico , una moneta disegnata su misura per Germania e multinazionali e contraria alla necessità dell'Italia e della piccola impresa". Lo si legge sul ...

Tajani : 'Salvini non è contro l'Europa - ma vuole cambiarla' : "Salvini ha espresso una posizione non contraria all'Europa, è critico nei confronti dell'Europa attuale, la sua è una posizione legittima". Lo dice il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani ...

20 mld euro recuperati da evasione - è record; Boldrini sfida Salvini; Denuncia Amnesty su campi in Libia - : 'È un quadro incoraggiante- dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan- un fenomeno strutturale che ci permette di guardare con maggiore fiducia al futuro'. Per il presidente del Consiglio ...

Salvini batte cassa : per candidatura 20mila euro 'una tantum' : Non conta il seggio, vincente o perdente che sia . Tutti, senza nessuna distinzione, deputati e senatori, uscenti e aspiranti onorevoli, dovranno contribuire alla 'causa' per rimpinguare le casse del ...

Come non farsi fregare da euro - banche e tasse : gli economisti di Salvini spiegano tutto a Libero : Come non farsi fregare dall'euro, salvarsi dalle banche e portare le tasse al 15%: su Libero in edicola ogi i tre economisti della Lega, Alberto Bagnai , Claudio Borghi e Armando Siri , illustrano lil ...

Salvini : 4 marzo non si vota per Europa : 20.52 "Nel programma del centrodestra firmato con Berlusconi c'è:revisione di trattati,prevalenza dell'interesse nazionale. Limite del 3% e direttive Ue sono carta straccia se vanno contro i nostri interessi",dice il leader leghista Salvini. Per Salvini "il centrodestra prenderà più del 40%" e lui spera di "prendere un voto in più degli altri per fare il premier". Critica Gentiloni: "Ha detto una cosa gravissima, che il 4 marzo si vota per ...

Salvini e Berlusconi divisi sui vincoli europei : La Lega punta su due candidati palesemente anti-europeisti. Vertice ad Arcore sui nomi per liste e collegi