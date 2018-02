: Elezioni, Amnesty: “Italia intrisa d’odio e razzismo. 95% delle frasi xenofobe dal centrodestra”. Salvini in vetta,… - petergomezblog : Elezioni, Amnesty: “Italia intrisa d’odio e razzismo. 95% delle frasi xenofobe dal centrodestra”. Salvini in vetta,… - fattoquotidiano : Non passa giorno che un esponente di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia non pronuncino una frase razzista o… - LegaSalvini : Salvini contro Amnesty: 'Io violento? E chi pesta i poliziotti?' -

Il leader della Legaha chiesto un incontro ai rappresentantiInternational per "spiegare quello che la Lega è e fa dove governa, per garantire i diritti di tutti". "riportare in Italia rispetto delle regole, nessuna violenza, nessuna xenofobia ,nessun razzismo. Una immigrazione limitata e controllata garantirà una convivenza serena e pacifica". Poiha confermato di aver subìto un attacco dagli hacker che gli hanno sottratto 70mila mail dal suo sito. "Si vede che gli facciamo paura".(Di giovedì 22 febbraio 2018)