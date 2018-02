Sabato 24 e domenica 25 febbraio a Città della Scienza | sport | benessere e salute

L'originale Consorzio "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi" a Carmagnola domenica 25 ed a Beinasco Sabato 24 febbraio : L'attesa è finita! Dedicato alle donne e… a tutti quelli che amano lo shopping! Tempo degli ultimi affari in saldo e, finalmente, domenica 25 febbraio arriva per la prima volta a grandissima richiesta ...

Teatro Al Cavallino Bianco al Teatro Alfieri di Torino Sabato 24 febbraio ore 15.30 e 20.45 e domenica 25 febbraio ore 15.30 : ... Prezzi biglietti singoli Festival operetta , riduzioni valide tutti i giorni, : posto unico euro 23.50 + euro 1.50 prev rid.unificato , und 26, ov 60, Abbonati e Convenzionati Torino Spettacoli, ...

Elezioni : Sabato e domenica Speranza in Toscana : Roma, 16 feb. (AdnKronos) – Roberto Speranza, candidato alla Camera per Liberi e Uguali in Toscana, questo fine settimana sarà a Firenze, Greve in Chianti, Pistoia, Scandicci, Campi Bisenzio, Empolese Valdelsa, Prato, Arezzo, Castelnuovo Garfagnana (Lu) e Lucca. Si legge in una nota di Leu. Programma di venerdì 16 febbraio: ore 10 sede Arci Firenze, piazza dei Ciompi 11, incontro con le Ong; ore 12.00 pranzo al mercato di ...

Elezioni : Sabato e domenica Speranza in Toscana (2) : (AdnKronos) – Programma di domenica 18 febbraio: ore 10.30 – Arezzo, Casa dell’Energia, via Leoni 1 ‘ iniziativa pubblica coi candidati Ivano Ferri, Francesca Cardelli, Guido Pasquetti; ore 15.30 – Castelnuovo Garfagnana (Lu) incontro con i candidati Cecilia Carmassi, Luca Carmassi, Luca Baccelli e Roberto Agostini, presso il Bar Aurora, piazza della Repubblica; ore 17.30 – Lucca, Sala Tobino, Palazzo Ducale, ...

Domenica d’Inverno in Sila dopo l’abbondante nevicata di Sabato [GALLERY] : 1/12 ...

Weekend a Pescara : gli eventi di venerdì 9 - Sabato 10 e domenica 11 febbraio : Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, è interessante ' A number ' di Caryl Churchill, in scena al Florian Espace venerdì sera. sabato tutti al Cantiere Teatrale Adriatico con ' Le , dis, ...

Che Comico - Francesco Arienzo al Teatro Ridotto Sabato 10 e domenica 11 con Disagistica Contemporanea. : Arienzo Facendo leva sulla formazione classica ottenuta presso l'Accademia "Corrado Pani" di Claudio e Pino Insegno, intraprende il percorso teatrale, portando in scena numerosi spettacoli, di cui ...

Weekend a Pescara : gli eventi di venerdì 2 - Sabato 3 e domenica 4 febbraio : Teatro Per quanto riguarda gli spettacoli teatrali, è interessante ' Nu veveme a ecc a la marine ', in scena venerdì pomeriggio all'Aurum. In serata al circolo Babilonia c'è ' Beat Generation vs Bob ...

SCUOLA DI MUSICA MODERNA - Sabato 3 e domenica 4 febbraio alle 15.30 nell'aula magna di via Darsena. Ingresso libero : Guida alla leggenda 'Muscle Shoals' e analisi del percorso dalla MUSICA al film di Mozart 01-02-2018 / Giorno per giorno Sabato 3 febbraio 2018 alle 15.30 nell'aula magna Stefano Tassinari della ...

Sabato e domenica metro C chiusa per collaudi : Roma – Sabato 27 e domenica 28 gennaio. per permettere i test da parte dell’impresa che sta concretizzando la metro C, la linea resterà chiusa. Infatti,... L'articolo Sabato e domenica metro C chiusa per collaudi su Roma Daily News.

Meteo - Sabato arrivano vento e pioggia ma domenica torna il sole : Roba da indovini? No, è scienza. Possibili errori dipendono dal nostro racconto (strumenti, satelliti) o da imprecisioni del 1° matematico (1° computer) o da quel che ci racconta l'altro (2° computer)...

Vodafone Giga Weekend offre 4 GB per Sabato e domenica a 2 euro : C'è tempo fino a giovedì 25 gennaio 2018 per attivare la promozione Vodafone Giga Weekend, interessante offerta dedicata a chi desidera navigare sul Web L'articolo Vodafone Giga Weekend offre 4 GB per sabato e domenica a 2 euro è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.