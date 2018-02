Roma | Raggi incontra marito Asia Bibi | condannata a morte per blasfemia

Roma : Raggi incontra Asia Bibi - condannata a morte per blasfemia : Roma – Raggi incontra in Campidoglio Asia Bibi e donna rapita da Boko Haram Roma – Virginia Raggi, sindaco di Roma, ha incontrato in Campidoglio... L'articolo Roma: Raggi incontra Asia Bibi, condannata a morte per blasfemia su Roma Daily News.

Pelonzi : Raggi in stato confusionale. 15 mln buche di Roma da sistemare : Roma – Pelonzi: 15 milioni dovrebbero essere interventi per sistemare buche di Roma Roma – Questo quanto apparso sul profilo Twitter di Giulio Pelonzi, consigliere... L'articolo Pelonzi: Raggi in stato confusionale. 15 mln buche di Roma da sistemare su Roma Daily News.

“A morte le guardie” - oltraggiata lapide per Aldo Moro/ Ultime notizie - Roma : scritta choc con svastiche : “A morte le guardie”, oltraggiata lapide per Aldo Moro. Ultime notizie, Roma: scritta choc con svastiche. Caccia agli autori del gesto e a eventuali video da telecamere di sorveglianza(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 11:19:00 GMT)

Roma : oltraggiata la lapide commemorativa di Aldo Moro : Trovata scritta sulla lapide commemorativa di Aldo Moro in Via Stresa Roma – La scritta ‘Morte alle guardie’, fatta con lo spray e due svastiche ai... L'articolo Roma: oltraggiata la lapide commemorativa di Aldo Moro su Roma Daily News.

Roma - Cinema America : Guerrini si dimette - Raggi chiede incontro a registi e attori : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla consigliera Gemma Guerrini di fare un passo indietro dall'incarico di vice presidente della Commissione Cultura a seguito delle polemiche...

Roma : Tribunale archivia le accuse a Virginia Raggi per nomina Romeo : 'Infondatezza della notizia di reato'. La sindaca su Fb: 'Cancellati più di un anno di schizzi di fango' - "Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato ...

Roma - archiviato il caso Romeo | La Raggi : “Su di me solo fango” : Roma, archiviato il caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” Roma, archiviato il caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” Continua a leggere L'articolo Roma, archiviato il caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” sembra essere il primo su NewsGo.

Roma - Cinema America : Raggi chiede passo indietro a vice presidente commissione Cultura : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto alla consigliera Gemma Guerrini di fare un passo indietro dall'incarico di vice presidente della commissione Cultura a seguito delle polemiche...

RAGGI - ARCHIVIATO CASO NOMINA ROMEO/ Sindaca : 'Il tribunale di Roma cancella un anno di fango' : RAGGI, ARCHIVIATO il CASO ROMEO: la Sindaca di Roma parla su Facebook di 'un anno di fango'. Il M5s esulta mentre l'ex capo della segreteria politica

RAGGI - ARCHIVIATO CASO NOMINA ROMEO/ Sindaca : "Il tribunale di Roma cancella un anno di fango" : RAGGI, ARCHIVIATO il CASO ROMEO: la Sindaca di Roma parla su Facebook di "un anno di fango". Il M5s esulta mentre l'ex capo della segreteria politica dice:"Sono molto contento"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 16:12:00 GMT)

Roma - archiviato caso della nomina di Romeo. Raggi : 'Un anno di fango' - : Lo ha annunciato la sindaca della Capitale con un post su Fb: "Cancellate ricostruzioni fantasiose e insulti". Il giudice ha disposto l'archiviazione per "infondatezza della notizia di reato" nella ...

Roma - archiviato caso della nomina di Romeo. Raggi : "Un anno di fango" : Roma, archiviato caso della nomina di Romeo. Raggi: "Un anno di fango" Lo ha annunciato la sindaca della Capitale con un post su Fb: "Cancellate ricostruzioni fantasiose e insulti". Il giudice ha disposto l'archiviazione per "infondatezza della notizia di reato" nella vicenda della nomina dell'ex capo ...

Roma - tribunale archivia caso Romeo | La Raggi : “Su di me solo fango” : Roma, tribunale archivia caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” Roma, tribunale archivia caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” Continua a leggere L'articolo Roma, tribunale archivia caso Romeo | La Raggi: “Su di me solo fango” sembra essere il primo su NewsGo.

Caso Romeo - Gip di Roma archivia Raggi : “Accuse inconsistenti - notizia di reato infondata” : L’attesa archiviazione per la nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria è arrivata. “Infondatezza della notizia di reato. Con queste parole il Tribunale di Roma ha cancellato più di un anno di schizzi di fango, ricostruzioni fantasiose e insulti perché avevo nominato Salvatore Romeo a capo della mia segreteria politica”. Lo ha annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi, postando su Fb la decisione del Tribunale di ...