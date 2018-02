Roma blindata per il sabato antifascista

Anpi 'Manifestazione il 24 a Roma'. Macerata blindata per il corteo antirazzista : La manifestazione alla fine, nonostante il divieto della prefettura, si farà e Macerata si blinda per motivi di sicurezza. Il sindaco Romano Carancini, che nei giorni scorsi aveva lanciato a tutti un ...

Erdogan a Roma : giornata blindata : Erdogan a Roma: giornata blindata Il Santo Padre ha donato al suo ospite un medaglione raffigurante l'”angelo della pace”. Scontri al sit in contro la presenza di Erdogan in città Continua a leggere L'articolo Erdogan a Roma: giornata blindata sembra essere il primo su NewsGo.

Roma : Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan : Roma – passa Erdogan. Piazza Barberini blindata Roma – Il corteo presidenziale turco che accompagna il presidente Erdogan nella sia visita istituzionale a Roma di... L'articolo Roma: Piazza Barberini blindata per passaggio Erdogan su Roma Daily News.

Erdogan a Roma - udienza blindata in Vaticano con Papa Francesco. Scontri curdi-polizia a Castel S.Angelo : un ferito : Aveva scatenato la polemica prima ancora di partire. “L’attacco di ieri in Italia, che ha preso di mira degli stranieri, mostra quanto grande sia diventata la minaccia della xenofobia. Non c’è differenza tra gli attacchi di un’organizzazione terroristica e attacchi razzisti di questo genere”, aveva detto Recep Tayyip Erdogan parlando domenica pomeriggio con i giornalisti all’aeroporto Ataturk di Istanbul prima di ...

Roma blindata - c'è Erdogan : Massima allerta per 24 ore a Roma per la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan . Percorsi bonificati e controlli massicci sono tra le misure di sicurezza messe in campo dai 3500 uomini ...

Erdogan visita a Roma : città blindata : Appelli e proteste in Italia per la blindatissima visita di 24 ore del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, da stasera a Roma dove domani sara’... L'articolo Erdogan visita a Roma: città blindata su Roma Daily News.

Erdogan è arrivato a Roma : città blindata - chiusa via Veneto : Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, è arrivato a Roma per la visita di un giorno in Italia. L'aereo con a bordo il leader di Ankara è atterrato poco dopo le 19 all'aeroporto di ...

Roma blindata - arriva Erdogan : 3.500 uomini in campo - bonifiche e 'green zone' : Il Centro di Roma blindato per l'arrivo domenica sera del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. In campo 3500 uomini, misure di sicurezza eccezionali e la creazione di una green zone, zona di massima ...

Erdogan a Roma - Capitale blindata : allerta nella Green Zone : Capitale blindata in vista dell'arrivo di Erdogan. L'atterraggio del premier turco a Fiumicino è previsto per le ore 20 di domenica 4 febbraio. Prima di tornare in Turchia nella serata di...

Roma blindata per il sultano Erdogan : La visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Italia, a sei anni dalla precedente, cade in un momento particolare e, per molti, infelicissimo. Ovvero, mentre l'esercito da lui inviato oltre la frontiera siriana per una missione discutibilmente battezzata «Ramoscello d'ulivo» martella le postazioni dei «terroristi curdi» nella provincia di confine di Afrin. Logico che la comunità curda in ...

Questore Roma : Città non blindata - allarme mai venuto meno. : Roma– Il Questore di Roma, Guido Marino, a margine della conferenza stampa in cui ha tracciato il bilancio dell’attività della Questura di Roma per l’anno 2017.”Io non ho mai... L'articolo Questore Roma: Città non blindata, allarme mai venuto meno. su Roma Daily News.

Sicurezza - Questore di Roma traccia bilancio 2017 : "Impegno ma mai città blindata" : "Vogliamo darvi conto di un impegno elevato che ha coinvolto tutti settori della Sicurezza e dell'ordine pubblico, lo stadio, le manifestazioni, l' allarme terrorismo che ha condito tutti gli aspetti ...

Sicurezza - Questore di Roma : la Capitale mai stata blindata : Roma, 8 gen. (askanews) 'Per quanto mi riguarda' quello dell'attività della questura di Roma è 'un bilancio esaltante': lo ha detto il Questore di Roma Guido Marino, in una conferenza stampa durante ...

Roma - piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate protesta : “Così la gente non può venire a messa” : piazza SS Apostoli chiusa per la manifestazione di Salvini contro Ius soli e immigrazione. Un problema per fra Agnello Stoia che non ha potuto svolgere messa in quanto i fedeli erano impossibilitati ad entrare. Il prete è poi uscito per protestare contro la polizia. L'articolo Roma, piazza blindata per il comizio di Salvini. Il frate protesta: “Così la gente non può venire a messa” proviene da Il Fatto Quotidiano.